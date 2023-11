United escolhe São Paulo para abrir primeira loja 'conceito' da América Latina

A United Airlines opera voos diretos entre o Brasil e os Estados Unidos há mais de 30 anos. E desde a última segunda-feira, 13, abriu uma nova loja em plena Avenida Paulista, um dos pontos mais icônicos da cidade de São Paulo. O espaço segue um novo conceito da companhia área, e se torna referência para as próximas lojas em toda a América Latina.

Jacqueline Conrado, country manager da United no Brasil, explica que já existia uma loja na capital paulista, no mesmo prédio em que está o novo espaço, mas que não era o ideal para estar mais próximos dos clientes. Agora, no andar térreo e com entrada direta para a rua, a executiva acredita que o movimento deve crescer. A empresa conta ainda com outras duas lojas, no Rio de Janeiro.

"Nosso maior movimento no antigo local era de parceiros de outras empresas e agentes de viagens. Queremos estar onde nosso cliente está. E isso significa investir e expandir nossa estratégia multicanal no Brasil. Tanto de forma física quanto digital. Nossas lojas, inclusive, fazem atendimento via WhatsApp, permitindo atender nossos clientes onde quer que estejam e no canal mais conveniente para eles", diz.

Novo conceito

O local tem 225 metros quadrados e oferece atendimento em mesas individuais. Também há uma área de espera, adaptada para acessibilidade, com kit de entretenimento para crianças e pet friendly, além de contar com máquina de Café Illy, marca parceira também nos voos da United.

A arquitetura privilegia uma área mais aberta, com madeira, que dá uma sensação de mais proximidade. Os tons lembram o design da sede da companhia em Chicago, nos Estados Unidos, que ocupa alguns andares do famoso Willis Tower.

Para aprimorar a experiência desde o momento da aquisição da passagem, o espaço conta com um cenário instagramável, no qual o cliente pode fazer fotos e publicar em suas redes sociais.

Brasil e EUA

A United tem voos diretos ligando a cidade de São Paulo, por meio de Guarulhos, a Chicago, Houston, Nova York/Newark e Washington D.C. Pelo Rio de Janeiro (aeroporto do Galeão) há um voo conectando a cidade de Houston, no Texas. Anualmente, mais de 600 mil passageiros voam de United entre os dois países.

A companhia opera no Brasil com aeronaves Boeing 787-10, Boeing 787-9, Boeing 767-400ER e Boeing 767-300R, que possuem quatro classes de serviço: executiva United Polaris, premium plus, economy plus e econômica. Em todos eles, a companhia oferece opções de refeições quentes completas e bebidas variadas, poltronas com sistema de entretenimento de bordo individual on-demand, wi-fi, tomadas e entradas USB.

Clientes da classe executiva United Polaris têm à disposição vantagens adicionais, como acesso a lounges VIP em aeroportos, embarque prioritário, assentos que viram camas, kit de amenidades, entre outras comodidades.

Serviço

Loja United Airlines São Paulo

Avenida Paulista, 777. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30; aos sábados (a partir de dezembro), das 10h às 14h. A loja não abre aos domingos e feriados.