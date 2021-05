Um Mercedes no pulso? Veja os detalhes do novo relógio da IWC

Ter um Mercedes na garagem é o sonho de muitos. Mas se esse sonho ainda parece distante demais, agora é possível ter um gostinho dele no seu pulso - ou quase isso. Em mais uma colaboração com a tradicional fabricante de esportivos alemã, a IWC Schaffhausen acaba de lançar o Pilot's Watch Chronograph Edition AMG, um relógio todo feito com materiais usados na engenharia automotiva.

Extremamente leve, a caixa do novo modelo é feita de titânio, que a torna resistente a riscos e imprime uma aparência cinza mate inspirada pela pintura de acabamento Selenite Grey Magno, uma exclusividade da Mercedes-AMG. Os componente aerodinâmicos das super-máquinas marcam presença no mostrador, composto de fibras de carbono contínuas manipuladas em máquinas de tecelagem, que as transformam em estruturas têxteis, como um tecido.

Com o calibre in-house 69385, o Mercedes AMG permite medir tempos de parada de até 12 horas. Em conjunto, as janelas da função cronógrafo com o mostrado em carbono preto lembram um painel de instrumentos automobilísticos, complementado pelo logotipo da Mercedes-AMG que aparece no fundo de vidro de safira. A pulseira, feita em couro de bezerro, tem costura contrastante e fecho dobrável.

“A IWC Schaffhausen e a Mercedes-AMG compartilham a paixão por design e performance, bem como o compromisso com a engenharia de excelência nos mínimos detalhes. Nos últimos 17 anos de nossa parceria, a IWC e a AMG viveram juntas momentos emocionantes no automobilismo, entre outros, e criamos muitas memórias duradouras para nossos clientes", disse Christoph GraingerHerr, CEO da IWC Schaffhausen. "Hoje, estamos orgulhosos em apresentar a MercedesAMG como um elemento permanente na nossa Pilot‘s Watch Collection."

Já disponível para pré-encomenda no site oficial da IWC, nas boutiques da marca e em revendedores autorizados, o Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” custa R$52.700 e, além da garantia padrão, pode ter uma cobertura extra de mais 4 anos pelo programa My IWC, chegando ao total de 6 anos de garantia.

