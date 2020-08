‘Um Maluco no Pedaço’ vai ganhar nova versão com Will Smith

“Um Maluco no Pedaço” (“The Fresh Prince of Bel-Air”, no original), seriado de comédia dos anos 1990 que deu início à carreira de ator de Will Smith, que até ali era um rapper de sucesso ganhador do Grammy, vai ganhar nova versão. Dessa vez, contudo, a história será dramática.

A nova versão será baseada em um vídeo viral do YouTube, feito por Morgan Cooper, fã do seriado. O vídeo de 2019, que já tem mais de cinco milhões de visualizações, trazia em pouco mais de três minutos uma versão bem mais dramática e sombria: como seria a vida do personagem de Will Smith nos Estados Unidos contemporâneo.

O vídeo chamou a atenção de Will Smith, que será um dos produtores da nova série, ao lado de Cooper. Os produtores originais, Quincy Jones e Benny Medina, além dos criadores do seriado, Andy e Susan Borowitz, também farão parte do novo projeto.

O showrunner (o roteirista, que no mundo dos seriados costuma ser o grande nome que comanda a empreitada) será Chris Collins, que trabalhou em “Sons of Anarchy” e “The Wire”. Morgan Cooper também vai co-assinar o roteiro dos episódios.

O projeto está sendo desenvolvido pela Universal TV e pela produtora de Will Smith, a Westbrook Studios. Já há uma fila de interessados em distribuir e transmitir o seriado, como Netflix e HBO Max. Esta última tem em seu catálogo o “Um Maluco no Pedaço Original”. No Brasil, a série está disponível na Netflix e na Amazon Prime Video.

Um Maluco no Pedaço

Transmitido entre 1990 e 1996 pela NBC, o seriado teve 148 episódios e contou a história de Will, que acaba se mudando para a casa dos seus tios ricos na Califórnia após se meter em confusão nas ruas da Filadélfia. O choque cultural e comportamental é grande, principalmente com seu tio Phil e seu primo Carlton. O seriado foi indicado ao Emmy e ao Globo de Ouro durante suas seis temporadas. No Brasil, a série começou a ser transmitida em 2000 pelo SBT.

“Um Maluco no Pedaço”: elenco original do seriado dos anos 1990 “Um Maluco no Pedaço”: elenco original do seriado dos anos 1990

Veja o filme feito pelo fã que deu a ideia inicial para a nova série: