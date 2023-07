Um dos relógios mais finos do mundo ganha versão em mármore

Que material é melhor do que o mármore para expressar a distinção da Bvlgari e desafiar a marca romana a transformar um feito relojoeiro em uma peça artística? A resposta refere-se à história da Bvlgari e seu impulso para continuar ultrapassando os limites e o conceito “gravados em pedra” dos feitos artísticos e técnicos. E desafia esforços humanos, como o leilão beneficente bienal Only Watch – que, desde 2005, vem arrecadando fundos para pesquisas sobre a distrofia muscular de Duchenne.

Este ano, a causa estimulou os designers, engenheiros e relojoeiros da Bvlgari a se superarem e criarem um relógio único e extraordinário para a edição de 2023 do leilão beneficente Only Watch. Foram quase cinco anos de pesquisa para finalmente concretizar o projeto: um relógio de mármore.

Da Grécia antiga à Itália, o mármore ocupou um lugar especial na história da arte, em todos os continentes e culturas. Ao longo de sua história, a Bvlgari esteve imersa nessa grande tradição romana. Para a marca italiana, o uso do mármore é uma homenagem natural às suas raízes. E assim tem sido por quase um século.

O mármore foi adotado pela Maison já em 1934, quando o famoso arquiteto Florestano Di Fausto ampliou e renovou a principal butique Bvlgari na Via dei Condotti, em Roma. O mármore foi novamente o principal material usado pelo famoso arquiteto Peter Marino durante a reforma da butique em 2014 para o 130º aniversário da Bvlgari. A Bvlgari deu um passo ousado em 2012, usando o mármore como material para uma peça de joalheria, o que foi inesperado e, ao mesmo tempo, uma homenagem artística – transportando uma pedra antiga há muito associada ao luxo duradouro e à beleza escultural para a modernidade e o linhas industriais da coleção B.zero1.

Um feito criativo inigualável

Mantendo essa história única, a Bvlgari assumiu um desafio: produzir uma peça de relojoaria fina revestida com uma fina camada de mármore.

Para atendê-la, a Maison escolheu a coleção Octo: que em apenas uma década se tornou um verdadeiro ícone da relojoaria contemporânea, reconhecida tanto por especialistas em relojoaria quanto por entusiastas do design minimalista com engenharia intransigente.

Os cerca de 60 prêmios internacionais concedidos à coleção desde a sua criação em 2012, incluindo a Aiguille d'Or no Grand Prix d'Horlogerie de Genève, testemunham isso. Nem redondo nem quadrado, o Octo une harmoniosamente duas formas primordiais em um octógono.

Sua arquitetura de oito lados é diretamente inspirada nos motivos geométricos do Panteão de Roma. Ele proclama a ligação inabalável da coleção com o coração da herança da Bvlgari, enraizada neste espírito romano. Quanto à coleção Octo Finissimo, ela redefiniu os contornos da Alta Relojoaria tradicional, reinterpretando complicações relojoeiras clássicas e sofisticadas de uma forma decididamente contemporânea.

Com a mesma deliberação, simboliza a própria Estetica della Meccanica da Bvlgari – a arte da inovação absoluta em forma e substância – ecoada em 8 recordes mundiais de “finura”, o primeiro dos quais foi estabelecido em 2014 com o Octo Finissimo Tourbillon. Este mesmo modelo serviu de base para a doação da Bvlgari para a edição de 2023 do leilão beneficente Only Watch: o primeiro relógio Bvlgari de mármore.

O mármore verde usado para este feito relojoeiro – Verde Alpi – vem do Vale de Aosta, a passagem natural entre os Alpes da Suíça e da Itália.

A caixa do Octo Finissimo (40 mm de diâmetro) é composta de 110 facetas. Muitos elementos tiveram de ser cobertos com uma fina lâmina (0,4 - 0,5 mm) de mármore, tomando cuidado para não quebrar as delicadas lascas e obter um design visualmente harmonioso.

Antes de serem fixadas, as “lajes” de mármore minuciosamente finas tiveram de ser montadas, depois alisadas e finalmente polidas a mão. A pulseira é a parte mais delicada; junto com a caixa do relógio, o trabalho levou cerca de 190 horas para ser concluído.

Cada fatia de mármore é delicadamente aplicada em cada um dos elos da pulseira com um elemento tridimensional que cobre tanto o topo quanto os lados do elo, deixando apenas a superfície interior da pulseira em titânio DLC preto.

O mostrador, por sua vez, consiste em uma bolacha de mármore de 0,6 mm com índices no topo e revela o turbilhão às 6 horas. O fundo da caixa, equipado com um cristal de safira com o logotipo Only Watch, oferece uma visão generosa do calibre BVL 268 — um movimento manufaturado ultrafino (1,95 mm) de corda manual com turbilhão voador.

Para a ocasião, a Bvlgari criou uma caixa personalizada que também é realçada por uma fina camada de mármore.