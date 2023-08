Um dos melhores hotéis de luxo do mundo está no interior de Minas Gerais; conheça

O melhor hotel de luxo do Brasil não está em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Segundo o ranking do site Robb Report dos 50 melhores hotéis de luxo do mundo o Ibiti, em Conceição do Ibitipoca (MG), ganhou a condecoração no Brasil.

Com construção em estilo colonial, o hotel foi inaugurado em 2008 pelo empresário carioca Renato Machado, que começou a comprar terras da região há mais de 20 anos, para preservar a paisagem do Parque Nacional de Ibitipoca.

Há três conceitos de acomodações na fazenda de 6 mil hectares. O conceito engenho com a Casa Carlinhos e o Engenho Lodge. Na primeira opção, a casa mineira possui três suítes de 60 metros quadrados e 70 metros quadrados, esta com uma banheira externa com vista para o Pico do Gavião. As diárias variam de R$ 3200 a R$ 3800. O Engenho Lodge, possui oito suítes, com sauna, jacuzzi, sala fitness e spa.

Já o conceito village conta com seis casas no Mogol, uma pequena vila nas montanhas próxima à fazenda. Dentre as opções há a casa Freud, com decoração inspirada no psicanalista alemão, ou a casa Guimarães Rosa, com dois andares, podendo ser compartilhada ou independente. Com amplas janelas, é possível ouvir o som das cachoeiras. As diárias variam de R$ 2200 a R$ 3100.

Há ainda o conceito remote, com três opções de hospedagem: Isgoné, Spinoza e Epicuro. Com diárias de R$ 2200 a R$ 6800.

As hospedagens incluem pensão completa com café da manhã, almoço e jantar, aulas de yoga e passeios com guias, com acesso a mais de 300 quilômetros de trilhas.

Segundo o Robb Report, o projeto desenvolvido por Machado emprega mais de 200 pessoas da região, e foi um dos pontos de escolha do hotel. “A comunidade local faz parte do planejamento aqui desde a compra da Fazenda do Engenho em 1984. A acolhida faz parte de qualquer estadia em Ibitipoca, dos cozinheiros aos guias e aos moradores”, escreveu o jornalista Wilmot-Sitwell.

As escolhas dos hotéis

Anualmente o Robb Report escolhe os 50 melhores hotéis de luxo do mundo. 21 especialistas em turismo escolhem 10 propriedades que podem ter séculos de história ou ter sido inaugurados recentemente, tanto na cidade quanto em propriedades rurais, com diferentes designs e modelos de acomodação.

Das 50 propriedades escolhidas, as 10 primeiras foram eleitas por diferentes especialistas. Os outros 40 hotéis são ranqueados por geografia.

Nesta edição, nenhuma propriedade em Nova York ou Miami e em principais destinos de férias no México e no Havaí foram escolhidas pelos especialistas.

Confira os 10 melhores hotéis de luxo do mundo: