Um dos maiores paisagistas do Brasil cria oásis em prédio com 200 metros de altura em SC

Ao passar pela orla de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é possível ver os diversos arranha-céus que estão erguidos ou ainda em construção de frente para a praia. Arquitetos e paisagistas tentam sempre deixar sua marca nos empreendimentos, quase em uma disputa, amigável, é claro, para saber quem deixará um legado para a cidade.

O Hyde Atlântica 4312, da Embraed Empreendimentos, promete ser um dos destaques na praia catarinense. Tudo por conta de Benedito Abbud, um dos maiores nomes do paisagismo no Brasil. Ele assina o projeto do edifício que terá 200 metros de altura.

“Os jardins suspensos vão encantar e surpreender as pessoas e ativar os sentidos. Elas nem precisam racionalizar, mas sentirão que os ambientes vão causar sensações de bem-estar e aconchego. Essa é a função do projeto paisagístico sensorial: ativar os sentidos por meio do contato com a natureza”, afirma Abbud.

Benedito Abbud. (Leonardo Valentim/Divulgação)

O especialista em criar verdadeiros oásis em seus trabalhos explica que o projeto paisagístico pretende impactar as pessoas já nos acessos ao empreendimento. A entrada do hall principal foi inspirada em hotéis de seis estrelas e, além de despertar sensações por meio da vegetação, contará com uma cascata, já que, segundo Abbud, o som da água traz sensação de tranquilidade. No acesso de banhistas, um verdadeiro boulevard com palmeiras multicaule promete deixar o trajeto sofisticado e descontraído.

“O projeto é impactante e causa surpresa pela união de elementos, e essas sensações agem no inconsciente”, afirma Abbud, que tem 48 anos de profissão e já assinou grandes projetos paisagísticos, como o Cidade Matarazzo, a Praia da Grama e o Parque Estadual do Jaraguá, em São Paulo.

Hyde Atlântica 4312. (Divulgação/Divulgação)

Como serão os apartamentos

O Hyde Atlântica 4312 está sendo construído na Barra Sul, área nobre de Balneário Camboriú, e será um dos 10 prédios residenciais mais altos do país. O empreendimento terá 90 apartamentos, divididos em 63 pavimentos.

Os apartamentos possuem plantas que variam de 232,15 até quase 470 metros quadrados. As piscinas com borda infinita, que conectam o ambiente à orla da praia, são outro diferencial. O preço médio dos apartamentos é de R$ 12,6 milhões.