Um clássico renovado: TAG Heuer lança Carrera em nova cor

O Carrera Green Special Edition, lançamento da TAG Heuer, tem a homenagem em seu nome: a herança automobilística da marca. A tempo do verão no Hemisfério Norte, a fabricante suíça de relógios de luxo revela 500 peças sem gênero e limitadas em uma cor nova: um azul-esverdeado profundo com um brilho intenso.

Combinando a tradição herdada dos primeiros modelos da Heuer Carrera com a elegância moderna, reunida por um estilo incomparável da Riviera, o lançamento conta com cronógrafos atemporais, esportivos e elegantes, é claro. Desde sua introdução há mais de 60 anos por Jack Heuer, esta nova edição, com uma nova edição bem trabalhada, é um sucessor digno do modelo original de 1963.

Ambas as edições têm muito em comum. Os lugs com assinatura, os botões de pressão polidos e o mostrador todo em tons exclusivos, porém o lançamento conta com um ajuste, o diâmetro maior, aumentado de 36 para 39 mm.

Outros detalhes são o mostrador com estrutura tricompax com três subdials encaixados: um cronógrafo de minutos às 3 horas, um cronógrafo com hora às 9 horas e um indicador de segundos permanente às 6 horas. Os ponteiros das horas e minutos são facetados e revestidos com Super-LumiNova para melhor legibilidade. Atrás da "caixa de vidro" de cristal de safira em estilo retrô, também inspirado no Heuer Carrera original, o mostrador estampa o logotipo Heuer e o nome Carrera.

A nova característica que traz o destaque do lançamento é o mostrador em azul-petróleo. Raramente apresentado nas coleções TAG Heuer, esta cor é uma mistura sutil de azul e verde. No fundo da caixa, há toques de azul na engrenagem da coluna do movimento e nas inscrições "Calibre Heuer 02" e "Swiss Made" na massa oscilante, visíveis através da caixa transparente.

Além de ser limitado, o TAG Heuer Carrera Green Special Edition apresenta o movimento de fabricação Calibre Heuer 02, um movimento cronógrafo automático de última geração feito exclusivamente na Suíça na fábrica TAG Heuer em Chevenez. Com 168 peças, este movimento inclui uma roda de coluna e uma embreagem vertical, assim como reserva de energia de 80 horas. A pulseira é feita de couro de aligátor preto com um fecho dobrável com dois botões de pressão de segurança.

