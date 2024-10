Uísque raro 'na promoção'? Passageiros da 1ª classe terão oportunidade única no Japão

As viagens de primeira classe nas companhias aéreas do Japão agora vêm com outra vantagem: garrafas de edição limitada do uísque Hibiki 100th Anniversary, da Suntory. Esse luxo todo a um preço relativamente razoável, segundo reportagem da Bloomberg.

As garrafas raras, que só podem ser compradas sem impostos durante o voo na ANA Holdings e Japan Airlines, são itens muito procurados entre os aficionados por uísque e geralmente são vendidas por muito mais em lojas de bebidas e sites especializados.

As companhias aéreas estão limitando as vendas a uma garrafa por pessoa para aqueles que têm a sorte de viajar de primeira classe: as garrafas da ANA são vendidas por ¥ 50.000 (US$ 330), enquanto a Japan Airlines está precificando as suas em ¥ 60.000 (US$ 390).

A chance de conseguir o cobiçado uísque a um preço quase irrisório para o que vale no mercado criou um burburinho nos fóruns de passageiros na internet e também oferece uma oportunidade de lucrar de uma forma exorbitante. As garrafas Hibiki da Suntory Spirit podem render cerca de ¥ 150.000 (US$ 980) online e ainda mais nos Estados Unidos e na Europa.

Com uma passagem de primeira classe, só de ida, em voo da ANA do aeroporto Tóquio Haneda para Los Angeles, custando cerca de ¥ 1,5 milhão (US$ 9,8 mil), a oportunidade de lucro pode ajudar um pouco a recuperar o custo.