Uísque como investimento: as oportunidades no mercado de leilões de bebidas

Para além dos ativos tradicionais, o uísque tem se tornado uma alternativa atrativa para diversificação de investimentos. A The Macallan é um exemplo de destilaria com recordes mundiais de valor de garrafa. Em 2023, o rótulo The Macallan Fine and Rare 1926 Valerio Adami foi leiloado por US$ 2,7 milhões.

Assim como outros itens de luxo, como relógios, carros clássicos e obras de arte, os uísques premium têm atraído investidores que buscam estabilidade e retornos financeiros. Segundo o The Wealth Report de 2024, o valor de uísques raros aumentou até 280% na última década. Essa valorização está ligada à escassez e exclusividade dos produtos, com garrafas e barris envelhecendo ao longo do tempo e tornando-se ainda mais raros.

Fatores como produção limitada e a reputação da destilaria são determinantes para o potencial de valorização da garrafa. Além disso, a compra de barris inteiros tem se tornado uma prática comum entre os investidores, já que permite o envelhecimento da reserva e a futura revenda por preços mais elevados.

Segundo o Knight Frank Luxury Investment Index Update: Rare Whisky, o mercado de barris cresceu 582% nos últimos dez anos, consolidando o uísque como uma alternativa sólida e altamente rentável no setor de investimentos.

"Para ter sucesso no investimento em uísque, é crucial focar em edições limitadas e uísques de destilarias renomadas, sendo altamente valorizados por colecionadores. Edições que já não são mais produzidas, como a Red Collection, The Reach e Distil Your World Mexico, da The Macallan, têm se valorizado ao longo do tempo. A idade do uísque também é um fator-chave, com garrafas de 18, 21 anos ou mais gerando grande demanda. Marcas de prestígio, como a The Macallan, continuam sendo altamente desejadas devido ao seu legado e reputação no mercado", diz Gianpaolo Morselli, embaixador de The Macallan no Brasil.

Como começar a investir em uísque

Para começar nesse mercado, é fundamental seguir alguns passos essenciais, como definir o tipo de investimento, se o investimento será em garrafas raras, barris ou se irá participar de plataformas de leilões especializadas.

Também é preciso escolher com critério os uísques que serão comprados, pois nem todos os uísques se valorizam ao longo do tempo. Para garantir uma valorização, é necessário escolher marcas com um legado sólido, produção cuidadosa e reputação impecável.

Algumas plataformas como Whisky Auctioneer, Bonhams e Sotheby’s são ideais para adquirir edições exclusivas.

Após a compra, é essencial ter o armazenamento adequado como ambiente controlado, longe da luz e com temperatura estável.

"Para colecionar uísques e alcançar bons retornos, não é necessário investir em rótulos mais caros. Existem opções acessíveis que permitem aos iniciantes começar sua jornada no mundo da coleção, como a Harmony Collection, A Night on Earth e Classic Cut", diz Morselli. Esses uísques de produção limitada custam a partir de R$ 1.200 e estão disponíveis na Pop-Up de The Macallan, no shopping JK Iguatemi, em São Paulo.