Uefa vai refazer sorteio da Liga dos Campeões após erro

O sorteio para as oitavas de final da Liga dos Campeões será refeito após um erro técnico no software que informa aos dirigentes quais times podem ou não ser colocados frente a frente, informou a Uefa nesta segunda-feira, anulando o sorteio original.

O Manchester United foi posicionado por engano contra o Villarreal, embora as duas equipes tenham se enfrentado na fase de grupos, enquanto a bola relativa ao time da liga inglesa não foi adicionada às demais como um potencial adversário para o Atlético de Madri.

O United enfrentaria o Paris Saint-Germain, enquanto o Atlético disputaria contra o Bayern de Munique e o clube espanhol disse estar conversando com a Uefa em busca de "explicações e uma solução para os erros cometidos" no sorteio.

"Na sequência de um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo que instrui os dirigentes sobre as equipes elegíveis para jogarem entre si, ocorreu um erro material no sorteio para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa", afirmou a Uefa em comunicado.

"Como resultado disso, o sorteio foi declarado nulo e será totalmente refeito" às 11h (horário de Brasília).

As oitavas de final serão disputadas em fevereiro e março.