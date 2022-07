UEFA investigará cantos exaltando Putin em jogo da Champions League

Uma cena ocorrida extracampo fez mais barulho do que a vitória do Dínamo de Kiev sobre o Fenerbahçe, time de Jorge Jesus e Willian Arão, ambos ex-Flamengo, pela fase preliminar da Liga dos Campeões na quarta-feira. Um grupo de torcedores da equipe turca provocou os adversários ucranianos fazedo alusão a Vladmir Putin e a guerra que acontece desde fevereiro.

A Uefa informou em uma nota disciplinar que irá investigar o caso e divulgar mais informações ao longo da apuração.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir os cantos entoando o nome do presidente russo durante a partida. O momento ocorreu em reação ao gol do Dínamo de Kiev que abriu o placar contra a equipe turca.

Após o jogo, o Fenerbahçe se pronunciou condenando o gesto: "Estamos nos pronunciando contra um discurso que vai contra a nossa postura enquanto clube".

A equipe aproveitou para lembrar de um amistoso que promoveu em abril contra o Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia, como maneira de trazer atenção para a guerra, e reforçou que o lema adotado pela equipe em todos os canais oficiais foi "Guerra: não é coragem, é covardia". Apesar das fortes críticas, no entanto, o Fenerbahçe ressaltou que o gesto partiu de uma parte da torcida e não deve ser atribuído a todos os fãs, bem como ao clube.

