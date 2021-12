Twitter revela os filmes e séries que mais geraram conversas no Brasil

O Twitter revelou nesta quinta-feira, 9, quais foram os filmes e séries com mais apelo nos tuítes de brasileiros que comentavam na rede social sobre o que estavam assistindo.

Os super-heróis se destacaram na plataforma no país quando o assunto é filme. Seis dos dez filmes mais comentados no Brasil têm esta temática, incluindo os três primeiros da lista.

Mas, a paixão pelos super-heróis não ficou só nos filmes - as séries com este tema também ocuparam um espaço relevante nas conversas dos brasileiros no Twitter durante 2021. Entre as dez séries mais mencionadas na plataforma, quatro são sobre o assunto.

Confira o ranking completo de filmes:

Liga da Justiça de Zack Snyder

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Viúva Negra

Shrek

Pantera Negra

Eternos

O Esquadrão Suicida

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio

Cruella

Me Chame Pelo Seu Nome

O ranking das series mais comentadas: