Turistas britânicos voltam a Portugal após fim da proibição de viagens

Visitantes britânicos ávidos por sol voltaram às praias de Portugal nesta segunda-feira, quando uma proibição de viagens entre os dois países que vigorou durante quatro meses devido à pandemia de Covid-19 chegou ao fim, dando um impulso muito necessário a um setor turístico em apuros.

Vinte e dois voos do Reino Unido devem pousar em Portugal nesta segunda -- a maioria com destino à região do Algarve, famosa por suas praias e campos de golfe, mas quase deserta, já que a pandemia afastou os turistas.

"O sol é a razão de termos voltado. O sol... só uma boa caminhada na praia", disse a turista britânica Mandy enquanto percorria a calçada ensolarada diante do edifício do aeroporto de Faro.

Trabalhadores do turismo do Algarve se postavam diante do aeroporto entregando conjuntos com gel antisséptico e duas máscaras. "É uma sensação maravilhosa. Felizes, todos estão felizes. Estávamos no primeiro voo a sair do Reino Unido", disse Kim, de 27 anos, que partiu de Manchester para se hospedar no Algarve por um par de semanas.

No aeroporto de Lisboa, os lojistas estavam encantados de voltar a ver turistas. "Fomos afetados enormemente pela pandemia. Tudo fechou, e agora está abrindo lentamente. Foi muito triste ver os portões de chegada vazios. Mas hoje está melhor. É um sopro de ar fresco", disse Maria João, de 55 anos, cuja lojinha próxima do setor de desembarque vende lanches e bebidas.