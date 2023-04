Turismo de streaming: cenários de séries impulsionam viagens

Quem assistiu a última temporada da série da HBO White Lotus, provavelmente ficou encantado com as paisagens e os hotéis mostrados na Itália. Assim, propriedades pelo mundo se beneficiam deste crescimento por procuras por hospedagens, seja para viver o dolce far niente em uma ilha italiana ou mesmo em Paris, nas locações de Emily em Paris ou na Romênia, onde foram gravadas cenas de Wandinha.

De acordo com relatório da American Express, 70% dos turistas millennials e geração Z afirmam ter sido inspirados a viajar para um destino depois de vê-los nas telas. Provavelmente um desejo impulsionado pela pandemia, após o confinamento nos lares e viagens no sofá através de filmes e séries no streaming.

Com a reabertura das fronteiras, estas aspirações podem se tornar realidade, e o mercado hoteleiro tem se beneficiado com pacotes imersivas em cenários de séries.

Ainda que a série White Lotus tenha sido filmada em uma propriedade do Four Seasons, o Villa Igiea, um hotel Rocco Forte em Palermo, Sicília, lançou a "White Lotus Experience", um itinerário que permite aos visitantes descobrirem alguns dos locais de filmagem mais emblemáticos da segunda temporada da série.

"Tivemos um crescimento excepcional nos últimos cinco anos e apesar dos desafios sem precedentes que a pandemia trouxe, nós continuamos a colher os frutos de uma estratégia de crescimento de longo prazo. Durante a pandemia nós ainda pudemos assinar acordos para novos hotéis, resorts e residências, ampliando nosso portfólio global. Tínhamos a certeza de que quando nossos hóspedes pudessem viajar novamente, estaríamos prontos para recebê-los em qualquer destino", disse Bart Carnahan, presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais e Gestão de Portfólio do Four Seasons.

“A tendência popular de set-jetting aumentou significativamente o interesse em Maui e Taormina, com ambas as propriedades experimentando um salto significativo em visitas ao site e verificações de disponibilidade, gerando mais reservas”, disse Marc Speichert, vice-presidente executivo e diretor comercial do Four Seasons Hotéis e Resorts à Bloomberg.

A experiência White Lotus na Itália

O passeio começa em Cefalù, onde os hóspedes podem optar por fazer caminhadas, visitar lojas de artesanato, deliciar-se com a gastronomia local ou relaxar na praia da pitoresca baía da cidade. O passeio continua em direção a Villa Tasca, uma encantadora vila do século 16 da família Tasca d'Almerita, onde, na ficção, Daphne e Harper passam a noite em meio a um exuberante parque de 8 hectares e cercado por um dos mais conceituados jardins do século 9 do romantismo siciliano.

No final do dia, o retorno à Villa Igiea é coroado com uma noite exclusiva no Igiea Terrazza Bar, local da cena do jantar do segundo episódio, estrelada pelos personagens Jake e Portia

A noite começa com o coquetel White Lotus – criado durante as filmagens no hotel no ano passado – e segue com um jantar no restaurante Florio que reproduz fielmente o que apareceu na série.

Outros destinos impulsionados pelo streaming

Além de diversos museus, parques e restaurantes, quem visita Nova York tem a oportunidade de conhecer locações de filmes e séries. Desde o apartamento de Carrie Bradshaw, protagonista de Sex and the City, e de Friends, ao restaurante Katz Delicatessen, onde foram gravados os filmes Harry e Sally- Feitos Um para o Outro e Donnie Brasco e até tomar um café da manhã loja da Tiffany na quinta avenida, como Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo.

Para saber os próximos destinos em alta, basta saber as próximas temporadas das séries. Já está confirmada que a terceira temporada de "White Lotus" será gravada na Ásia.