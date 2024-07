'Trilha mais romântica do mundo' reabre após 12 anos; veja preço

Depois de estar fechada ao público por 12 anos, a Via dell’Amore (Caminho do Amor) na região de Cinque Terre, na Itália, está pronta para reabrir. O popular caminho costeiro, esculpido nos penhascos íngremes entre as vilas de Riomaggiore e Manarola, foi fechado em 2012 após um deslizamento devastador que feriu vários turistas. As informações são da BBC.

Conhecida por suas vistas deslumbrantes e parte integrante do Parque Nacional de Cinque Terre, listado pela UNESCO, a trilha passou por um extenso projeto de restauração, custando cerca de €22 milhões (R$ 135 milhões). Engenheiros e trabalhadores enfrentaram a tarefa desafiadora de estabilizar o terreno instável, preservando o charme do caminho. Para reforçar a face do penhasco, foram plantadas vegetações e instalado um sofisticado sistema de monitoramento para detectar possíveis deslizamentos.

Renovação

Residentes e ex-residentes da região de Cinque Terre tiveram acesso ao caminho desde 27 de julho, e ele será aberto ao público em geral a partir de 9 de agosto. No entanto, a experiência será diferente para garantir a segurança de todos e a preservação do caminho.

Antes do fechamento, mais de 850 mil visitantes percorriam a trilha anualmente, com muitos gravando seus nomes ou mensagens nas paredes do penhasco, prática que agora está estritamente proibida. Funcionários estarão estacionados ao longo da rota para monitorar o comportamento dos visitantes.

Os visitantes precisarão reservar seus ingressos com antecedência e pagar uma pequena taxa. Isso permitirá que grupos de no máximo 10 pessoas sejam permitidos a cada 15 minutos. Os ingressos custarão €15 (R$ 91,6) em dias de pico ou €10 (R$ 61) fora de pico, disponíveis no site de Cinque Terre.

Controle de visitantes

Para ajudar a prevenir acidentes, a trilha foi equipada com novos recursos de segurança, incluindo iluminação aprimorada e um sistema de comunicação de emergência. As visitas serão limitadas a 4.000 pessoas por dia, em um esforço para combater o excesso de turismo. Cinque Terre recebeu quatro milhões de turistas em 2023, apesar de ter menos de 4.000 residentes.

A trilha, apelidada de "Caminho do Amor", reabre em um contexto onde a segurança foi significativamente reforçada. Originalmente construída durante a construção da ferrovia entre Gênova e La Spezia no final do século XIX, a trilha foi concebida como um caminho de serviço para trabalhadores e burros carregando materiais e explosivos para cavar túneis de trem.

A ideia de conectar os dois trechos fragmentados surgiu quando os locais perceberam a oportunidade de criar um vínculo entre as duas vilas. A construção do novo caminho começou em 1920 e terminou cerca de 11 anos depois. O Caminho do Amor logo se tornou uma solução ideal e prática para um passeio romântico, não muito longe dos centros medievais das vilas.