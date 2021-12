Três vinhos de Bordeaux que você precisa experimentar

"Bordeaux é a região que está no meu coração. É de lá que vem os melhores vinhos da França", diz Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild. A pedido da EXAME, o empresário francês selecionou 3 rótulos produzidos na região que você precisa experimentar.

Na lista do fundador do e-commerce Edega estão o Réserve Spéciale Bordeaux Blanc 2018, o Blason de L’Évangile 2014 e o Camille de Labrie Bordeaux Rouge 2018. Os associados do Clube de vinhos da Edega ganham até 25% de desconto nos rótulos e podem reverter 100% do preço mensal da assinatura créditos para a compra de produtos.

Em parceria com a EXAME, a Edega também oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira a seleção de vinhos de Bordeaux de Philippe de Nicolay Rothschild:

Com uma linda cor amarela limão de intensidade média, este Bordeaux Blanc vai surpreender pelo seu frescor, acidez vibrante, frutas brancas frescas e um toque cítrico. Um vinho leve, refrescante e com um toque mineral para celebrar a vida com os amigos e a família. Acompanha ostras, frutos do mar grelhados, peixes brancos delicados e queijos de cabra. Preço: 185,00 reais no edega.com.br.

De cor vermelho rubi com reflexos púrpura, no nariz encanta com um conjunto de frutas negras, cereja preta e moka. O ataque é elegante, denso e com uma boa estrutura, seguido de uma boca ampla e aveludada, com taninos bem polidos, que deixam um belo final que representa bem essa safra excepcional. Admirável com um cordeiro assado com leite. Também combina com filé grelhado ao molho de champignons e pimenta do reino e com uma codorna recheada, assada ao forno. Preço: 730,00 reais no edega.com.br.

De cor vermelha rubi intensa, mostra sua vivacidade com bastante brilho. No nariz encontra-se um belo conjunto de frutas negras maduras, azeitona preta e toque de torrefação. A boca é densa e carnuda e os taninos bem trabalhados dão suavidade e elegância, o que resulta em um final persistente e harmonioso. Um Bordeaux que surprende ao primeiro contato por sua densidade aromática e o peso do seu corpo, facilmente encontradas em denominações mais nobres da região. Bordeaux perfeito para beber acompanhado de uma bela carne grelhada, como um bife ancho ou uma suculenta picanha. Acompanha também uma paleta de cordeiro assada. Preço: 280,00 reais no edega.com.br.