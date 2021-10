Três projetos para ter mais espaço em cozinhas compactas

Quando lidamos com a setorização de ambientes, podemos ter a impressão, de início, de que muito do que foi listado como necessário não caberá no espaço. Mas os designers bem sabem que, em boa parte dos casos, o segredo é um bom planejamento.

Selecionamos alguns segredos de como distribuir melhor os equipamentos e otimizar uma cozinha compacta para que ela fique completa, com muito espaço e estilo.

Cozinhas em Fita

Cozinha em tipo "Fita". Cozinha em tipo "Fita".

Cozinha em fita é aquela que apresenta os seus elementos de composição - entre armários e eletrodomésticos - posicionados lado a lado em uma parede ou duas, frente a frente.

Pode-se dizer que esse é o modelo de layout mais complicado de se trabalhar em projetos de decoração. Contudo, é a melhor estratégia de arquitetura para cozinhas compactas, pois deixa a circulação central livre e facilitada.

Você deve ter bastante atenção, em tal situação, com o distanciamento mínimo entre os principais elementos funcionais desse ambiente - pia, geladeira e fogão.

Em design de interiores, os profissionais chamam o melhor distanciamento desses elementos de “triângulo funcional”. Seria uma tradução do “giro” de movimento que o próprio morador precisaria fazer no local - uma coisa deixada muito próxima a outra traria riscos.

Há outra razão para este distanciamento que é a garantia do bom funcionamento dos próprios elementos.

Por exemplo, o fogão quando ligado pode prejudicar o resfriamento do freezer e da geladeira próxima. E essa distância não deve comprometer o design do ambiente, pois pode ser aproveitada para a instalação de vários modelos diferentes de nichos de armários.

Na hora de definir o projeto de decoração da cozinha, pode-se optar por destacar o comprimento ou tentar fazer o cômodo parecer mais largo.

Esse jogo visual pode ser feito com o agrupamento de nichos em cores iguais formando faixas, na horizontal ou vertical - inclusive pode-se usar isso para marcar setores funcionais também. Contudo, é importante ressaltar que se o ambiente é muito compacto, o ideal é deixar tudo em uma cor só.

Cozinhas em Ilha

Cozinha tipo "Ilha". Cozinha tipo "Ilha".

As construtoras têm buscado formatos diferentes de plantas para otimizar áreas de terrenos. Casas compactas podem parecer mais amplas com a integração de ambientes de cozinha, lavanderia, sala de jantar, sala de estar e varanda.

Em casos assim, é comum que a própria cozinha tenha uma ampla abertura com um balcão posicionado na divisa com outros ambientes ou uma ilha central.

A organização dos elementos funcionais neste caso pode ser um pouco diferente. A cozinha como um todo pode apresentar um desenho em H.

E a sua parte central pode ser utilizada como um apoio para as refeições - ou ter um destino ainda mais importante, como abrigar a instalação de um dos equipamentos funcionais, como pia ou cooktop. Lustres pendentes e coifas marcam esses balcões ilha em cozinhas.

Um jeito de deixar esse tipo de cozinha mais atraente é brincar com as opções de revestimento em bancadas. Pode-se ter pedra natural em áreas molhadas e madeira tratada e envernizada sobre o balcão ilha, por exemplo.

Os móveis já podem ser neutros, inclusive com design se comunicando com os elementos utilizados no cômodo integrado. E a parede de fundo bem colorida pode deixar a decoração local mais estilosa.

São opções de backsplash para cozinhas modernas: pastilhas, placas de inox, azulejos ou até mesmo vidro.

Cozinhas em L

Cozinha em formato de "L". Cozinha em formato de "L".

Ambientes de cozinha com proporções mais equilibradas - talvez em formato quadrado - podem ter a sua planta baixa organizada em forma de U ou L. A vantagem desse modelo é a possibilidade de criar bancadas mais longas, o que representa para o cozinheiro mais área de apoio para travessas e tábuas de corte.

Pode ser mais interessante, neste caso, valorizar esta horizontalidade - o tipo de puxador escolhido para os armários pode contribuir para isso.

Mas, ao mesmo tempo, equilibrar as coisas pontuando, na verticalidade, zonas de torres funcionais, como de freezer e forno mais microondas elétrico. E para esse tipo de projeto ainda é comum o uso de cooktop e lava-louça, na parte inferior, na mesma cor das bancadas.

São opções de materiais para bancadas de cozinhas modernas: granito, silestone, nanoglass, porcelanato e inox,

Lembrando que cozinhas compactas possuem pouca área de piso. Portanto, é essencial tentar aproveitar, ao máximo, a verticalidade desses ambientes; ou seja, prever a instalação de elementos do piso ao teto assim como possível.

Hoje em dia, devido ao avanço da indústria moveleira com os móveis planejados, podemos ter cozinhas compactas mais completas em diferentes layouts, como os descritos acima.

É fácil preencher cada cantinho da cozinha de casa com funcionalidade. São exemplos de nichos - abertos - utilizados em cozinhas e medidas de referência:

nicho de micro-ondas: medida aproximada de 60 x 40 x 40 cm;

nicho para forno elétrico: 56 x 59 x 60 cm;

nicho para geladeira: 80 x 58 x 210 cm;

nicho para máquina de lavar louças: 60 x 60 x 55 cm;

nicho garrafeiro simples: medida aproximada de 15 x 70 x 38 cm;

nicho para porta pano de prato: medida aproximada de 20 x 70 x 55 cm; e

nicho aéreo para potes: medida aproximada de 20 x 80 x 38 cm ou 40 x 70 x 30 cm.

Pronto, agora é só se inspirar nessas ideias e deixar sua cozinha com tudo que você precisa, criando espaços com criatividade.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.