Dos 10 destinos mais populares para 2023, 3 são brasileiros; saiba quais

Com acesso a milhões de dados de viagens, o Airbnb publicou um relatório de tendências de turismo sobre as viagens mais procuradas em 2022 e os destinos que estarão em alta em 2023. A plataforma também lançou novas categorias, com alugueis de ilhas inteiras no Mediterrâneo a casas adaptadas para PcDs.

Em 2022, os viajantes se viram sentados à beira da piscina ou pegando sol em uma praia arenosa. Com base nas reservas, estas foram as principais categorias de viagens de 2022 para hóspedes dos Estados Unidos:

Piscina Praia Cidade icônica Tropical Campo beira-mar Cabine Ponto de Surf casa do lago destino de esqui

O relatório também destacou dez destinos que serão tendência para este ano. Se você espera usar seu passaporte, considere explorar um desses destinos de viagem em alta para viagens internacionais em 2023.

No topo da lista está a cidade costeira espanhola de Málaga, conhecida por suas praias e pela cena cultural como o Museu Carmen Thyssen e a filial do Centro Pompidou.

Três destinos australianos também aparecem na lista com Sydney, Melbourne e Perth. Assim como o Brasil e três cidades litorâneas: Florianópolis, Porto Seguro e Salvador.

Málaga, Espanha Sydney, Austrália Melbourne, Austrália Auckland, Nova Zelândia Bangkok, Tailândia Queenstown, Nova Zelândia Florianópolis, Brasil Porto Seguro, Brasil Perth, Austrália Salvador, Brasil

