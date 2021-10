Treinador de futebol americano é demitido por recusar vacina contra covid

Um dos principais técnicos de futebol americano universitário dos Estados Unidos foi demitido por se recusar a tomar a vacina contra Covid-19. Nick Rolovich, de 42 anos, e mais quatro assistentes foram dispensados da Washington State University (WSU) por descumprirem um mandato estadual.

Ex-jogador, Rolovich era o funcionário mais bem pago da equipe com salário de US$ 3,1 milhões por ano. Ele é o primeiro treinador renomado do meio universitário a perder o emprego por negar a vacinação.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

Segundo o mandato, todos os funcionários estaduai em Washington devem ser totalmente vacinados contra a Covid-19 para manterem seus empregos. Rolovich havia se inscrito para obter uma isenção religiosa, que foi recusada. A demissão ocorre em meio ao embate entre o técnico e o governador democrata de Washington, Jay Inslee, ao longo dos três últimos meses.

Em agosto, Inslee anunciou que todos os funcionários públicos e profissionais de saúde precisariam de duas doses da vacina contra a Covid-19 para manter seus empregos. O prazo para que fossem vacinados ou conseguissem isenção médica ou religiosa ia até esta segunda-feira. Rolovich afirmou que não se imunizaria por decisão pessoal.

— Embora eu tenha tomado minha própria decisão, respeito que cada indivíduo — incluindo treinadores, funcionários e alunos-atletas — pode tomar sua própria decisão em relação à vacina contra a Covid-19. Não vou comentar mais sobre minha decisão — disse ele no início deste ano.

De acordo com a WSU, cerca de 90% dos funcionários e 97% dos alunos da instituição foram vacinados até o momento.