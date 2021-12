Travis Scott diz que não sabia de problemas durante tragédia em show

O cantor Travis Scott disse que não estava ciente dos problemas em sua apresentação no festival Astroworld no mês passado, e negou que a cultura de alta energia que ele incentiva em seus shows tenha contribuído com o tumulto que matou 10 pessoas.

Em uma primeira entrevista sobre a confusão no público que feriu dezenas de fãs durante o show em Houston no dia 5 de novembro, Scott disse que não soube que as pessoas haviam morrido ou se machucado até que deixou o palco.

Mas o artista afirmou que sentia responsabilidade de descobrir o que aconteceu e de tomar medidas para garantir que aquilo nunca mais acontecesse.

"Eu não sabia os detalhes exatos até minutos antes da entrevista coletiva (após a apresentação)", afirmou Scott ao apresentador de rádio Charlamagne tha God em uma entrevista transmitida em seu canal no YouTube na quinta-feira.

Scott havia interrompido o show duas vezes, uma delas para chamar os seguranças para ajudar um fã que havia desmaiado, mas disse que o barulho no palco e os efeitos pirotécnicos fizeram com que ele não tivesse a dimensão do que estava acontecendo.

"Você quer garantir que seus fãs estejam recebendo a atenção que eles precisam. Em momentos que vi isso acontecendo, eu fiz. Eu parei umas duas vezes para me certificar de que todos estavam bem. E eu me guio pela energia dos fãs, enquanto um coletivo. Eu não consegui ouvir o que acontecia", disse.

"Você pode ajudar apenas o que você vê, e o que te contam, se te pedem para parar, você para", disse.

Advogados representando mais de 200 pessoas que ficaram feridas na multidão de 50 mil pessoas abriram mais de 90 processos contra Scott e os promotores do evento, a Live Nation Entertainment.

