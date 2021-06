Trajes da realeza britânica são exibidos em Londres

O volumoso vestido marfim que a princesa Diana usou ao se casar com o príncipe Charles em 1981 está à mostra em sua antiga casa de Londres e é parte de uma nova exibição que destaca uma seleção de trajes usados por membros da família real do Reino Unido.

Royal Style in the Making contempla as obras de estilistas e seus clientes da realeza, e conta com peças criadas para a rainha-mãe Elizabeth, a princesa Margaret e Diana, além de esboços, amostras de tecido e fotos da Coleção Real de Trajes Cerimoniais.

Entre os trajes mais reconhecíveis está o vestido de casamento de tafetá e renda de Diana, composto por um corpete, uma saia inteira, mangas bufantes e uma cauda de cerca de 7,5 metros. Criado por David e Elizabeth Emanuel, o vestido foi emprestado pelos filhos de Diana, os príncipes William e Harry.

"Agora estamos todos familiarizados com aquele formato emblemático, tão típico da moda do início dos anos 1980, grandes mangas bufantes, muito romântico e de inspiração retrô", disse Matthew Storey, curador da exibição.

"Mas quando você vem à exibição, o que você aprecia são os detalhes, a renda antiga, a renda moderna que foi criada para imitá-la, que reveste toda a cauda de 7,5 metros, tudo isto decorado com milhares de lantejoulas iridescentes para que todo o vestido cintile".

Entre os outros itens está uma toile rara que sobreviveu de um vestido usado pela rainha-mãe Elizabeth na coroação do rei George 6º em 1937.

A exibição, que foi inaugurada na semana passada e vai até janeiro, está instalada no Palácio de Kensington, onde Diana morou até morrer em um acidente de carro em Paris em 1997.