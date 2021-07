Tóquio prevê tufões, mas surfistas dizem: que venham

Cidadãos japoneses podem estar preocupados com a perspectiva de um tufão sendo formado na costa durante a próxima semana, mas os surfistas que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão recebendo a possibilidade de altas ondas com braços abertos.

A Olimpíada de Tóquio está sendo realizada durante a temporada de tufões, e o clima é um grande ponto de discussão. Espera-se que o calor e a umidade sejam um fator importante em muitos esportes.

Mas o vento e as ondas são a parte mais importante do surfe, que estreará na Olimpíada.

A Surfline, fornecendo as previsões para os Jogos de 2020, espera um aumento das ondas de ciclones tropicais a partir de domingo e ao longo da próxima semana, com uma sequência prolongada de ondas de tamanho médio durante a janela de oito dias da competição.

"Haverá boas ondas, há um forte tufão aqui na costa do Japão e sabemos que as ondas estão ficando maiores", disse o presidente da Associação Internacional de Surfe, Fernando Aguerre, à Reuters, em uma entrevista por telefone.

Relatos de um possível tufão foram recebidos com alegria por alguns competidores.

"É pequeno, mas há ondas a caminho! Vamos nessa", escreveu o surfista australiano Owen Wright no Instagram, depois da sua primeira sessão de treinos na praia Tsurigasaki, onde as competições começam no domingo.