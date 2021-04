BBB 2021: como será o novo SUV secreto da Fiat da premiação

A supersemana de paredões que deve eliminar três participantes do Big Brother Brasil fez cair a ficha de que o "Big dos Bigs" está perto do seu fim. No dia 4 de maio, o Brasil conhecerá o vencedor da competição que, além de levar R$1,5 milhão para casa, ainda ganhará o novo SUV da Fiat. Por enquanto, o novo modelo ainda é cercado de mistérios, e será revelado junto com o ganhador do reality - as projeções que ilustram essa matéria não são oficiais e foram feitas pelo designer Kleber Silva.

Construído sobre a MP1, mesma plataforma Argo e do Cronos, o "Progetto 363" (como é chamado por enquanto) deve ter 4,10 metros de comprimento, 1,54 m de altura e 1,76 m de largura. O design cupê acompanha uma dianteira alta que acomoda um robusto para-choque e grandes nichos para os faróis de neblinas. Na traseira, a tampa do porta-malas será levemente mais volumosa que a do Argo. As rodas. As rodas, de aro 17, vêm de série.

Do lado de dentro, tanto o console central quanto o volante também remetem bastante ao painel do Argo, mas com muitas referências ao Jeep Compass - também da Stellantis, o novo grupo formado pela fusão da Fiat com a Peugeot-Citroen. A central multimídia tem tela de 8,4" ou 10,1" que se integra automaticamente com Android Auto, Apple CarPlay e Alexa. Smartphones e outros gadgets poderão ser carregados rapidamente e sem a necessidade de fios.

Diferente da Europa, que deve receber outra versão do Fiat 363, no Brasil o motor do modelo será o GSE T3, com três cilindros 1.0 12V, que gera 128/131 cv (gasolina/etanol). Mais potente 1.0 do Brasil, o novo motor terá turbo e injeção direta flex e câmbio automático CVT da Aisin. Nessa versão, o novo SUV desbanca o ficará na casa dos R$100 mil, mas as versões mais baratas devem começar na casa dos R$80 mil.

Projeção de como deve ser o novo SUV da Fiat feita pelo designer Kleber Silva

O nome? Você escolhe!

Quando deixar de se chamar Fiat 363, o novo SUV deve ganhar um nome nos moldes dos lançamentos recentes da montadora, curtos e com apenas duas sílabas (Toro, Argo, Cronos e Mobi). Recentemente, a fabricante registrou cinco nomes no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), e especula-se que a decisão final virá do público do Big Brother Brasil, através de uma votação. Estariam no páreo os nomes Revo, Pulse, Tuo, Domo e Norde.

Apesar de fazer parte do prêmio do Big Brother Brasil e já estar sendo fabricado, o novo Fiat 363 só deve chegar às concessionárias em outubro.