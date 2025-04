Tivoli Liberdade vira galeria e exibe obras icônicas em hotel de luxo no coração de Lisboa

Em Lisboa, um dos endereços mais emblemáticos da hotelaria europeia se reafirma como templo da arte. O Tivoli Avenida Liberdade, inaugurado em 1933, foi concebido não apenas como um hotel de luxo, mas como um espaço de celebração estética — uma verdadeira galeria viva. Agora, mais uma vez, essa vocação ganha forma: o lobby do hotel recebe a instalação site-specific Golden Hour, assinada pela interior stylist portuguesa Ana Trancoso, reafirmando o compromisso da marca com a valorização das artes visuais.

Com corredores decorados por tapeçarias, pinturas e cerâmicas, o Tivoli sempre foi um cenário de encontros entre a hospitalidade de alto padrão e a criatividade artística. Entre 2011 e 2016, foram mais de 14 exposições realizadas no espaço, com nomes como Pedro Barateiro, Conceição Abreu e Miguel Palma. Desde 2022, o projeto Tivoli Art Collection – Make Room for the Masterpieces promove novas conexões com o circuito cultural da cidade, tendo recebido nomes como Esther Mahlangu, AKACORLEONE e, mais recentemente, o brasileiro Nathan Kunigami.

Golden Hour

A nova instalação de Ana Trancoso mergulha na luz dourada do verão lisboeta. Intitulada Golden Hour, a obra transforma o ambiente com móbiles esculturais feitos em acrílico amarelo transparente, inspirados no trabalho de Alexander Calder.

Suspensos por cabos de aço, os círculos se movimentam suavemente com o ar, refletindo e filtrando a luz natural. A entrada do hotel é marcada por um “Sol” estático, também em acrílico transparente, com dois metros de diâmetro, que conecta visualmente os elementos da obra e convida o visitante a uma experiência sensorial.

Exposição Golden Hour: obras ficam expostas no Tivoli Avenida Liberdade em Lisboa. (Divulgação/Divulgação)

O trabalho é uma síntese da trajetória de Trancoso, que atuou por anos como editora em revistas como Elle e Vogue Portugal. Ali, explorou sua criatividade editorial, hoje refletida em projetos de decoração onde alia sensibilidade estética ao rigor técnico. Para o Tivoli, ela criou um cenário que propõe leveza, serenidade e contemplação — um verdadeiro convite à desaceleração no coração da vibrante Avenida da Liberdade.

A estrutura da obra foi construída com tubos e cavilhas metálicas de perfil redondo. As peças de acrílico, com diâmetros que variam de 10 a 80 centímetros, formam um conjunto harmonioso e equilibrado. A paleta cromática em tons dourados e amarelos ressalta a transparência dos materiais e contribui para o jogo de luz e sombra projetado no ambiente. A escultura principal contrasta com os móbiles ao permanecer estática, oferecendo um ponto fixo de contemplação.

A instalação Golden Hour pode ser visitada até o fim do verão europeu, celebrando a união entre luxo, arte e hospitalidade. Com esta nova exposição, o Tivoli Avenida Liberdade reafirma seu papel como ponto de convergência entre cultura e sofisticação — um espaço onde o tempo parece desacelerar, e a arte ocupa, com protagonismo, o centro da experiência.