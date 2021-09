Tite convoca Seleção para três jogos das Eliminatórias da Copa, veja lista

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 24, a lista de convocados para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em outubro. A seleção brasileira — que lidera a competição com 100% de aproveitando após oito jogos — enfrentará a Venezuela, no dia 7; a Colômbia, no dia 10; e o Uruguai, no dia 14.

As duas primeiras partidas serão fora de casa, por isso a preparação do time canarinho não será na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

A grande novidade da lista é o retorno dos jogadores que jogam no futebol inglês. Na última convocação, em setembro, eles não foram liberados pelos clubes. Mesmo suspenso do primeiro jogo, Neymar foi convocado.

Veja os jogadores convocados por Tite: