A história do Titanic já é mais que conhecida. O maior naufrágio da história deixou quase 1.500 pessoas mortas em 1912, naquele que era o navio mais desenvolvido e luxuoso do mundo. Mais de um século e um filme bilionário depois, uma parte do navio desembarca em São Paulo na exposição Titanic: Uma Viagem Imersiva.

Pela primeira vez na América Latina, a mostra chega após uma longa temporada em países como Estados Unidos, Itália e Canadá. São ao todo 150 artefatos originais, reconstruções imersivas dos ambientes do navio e instalações 3D de última geração expostos no Shopping Eldorado, com objetivo de contar a narrativa do transatlântico além do filme.

A curadoria explora história da construção da embarcação; dos navios-irmãos Olympic e Britannic; do Carpathia, que resgatou os sobreviventes; do Californian — o mais próximo, que não prestou ajuda —; e do próprio iceberg, cuja cuja trajetória é acompanhada desde sua formação até sua completa dissolução no Atlântico, dias após o naufrágio.

Entre os objetos de destaque estão documentos da construção do navio, bilhetes originais da White Star Line e objetos da tripulação.

1 /17 Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

2 /17 Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

3 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

4 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

5 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

6 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

7 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

8 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

9 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

10 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

11 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

12 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

13 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

14 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

15 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

16 /17 (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

17/17 Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado (Titanic: Uma Experiência Imersiva em São Paulo, no Shopping Eldorado)

Dentro do Titanic (ou quase isso)

Para além dos artefatos históricos, a exposição apresenta instalações com recursos tecnológicos de imersão 3D. Entre os destaques estão projeções que combinam telas digitais com cenários realistas, animações em vídeo e recursos de última geração que permitem acompanhar cada etapa construção do Titanic, explorar os luxuosos salões internos e encarar de perto o iceberg responsável pelo acidente.

A experiência oferece ainda um inédito tour em Realidade Virtual pelos destroços do navio, a mais de 4 km de profundidade no fundo do mar — uma atividade opcional e com ingresso à parte.

A famosa escadaria central, inspirada em Versalhes, também foi remontada no espaço. Móveis refinados das cabines e vestuário da época também ajudam a retratar a estética do navio e sua influência cultural.

Para quem é fã do filme, também estão expostos objetos de cena da produção de James Cameron. O título recebeu 11 estatuetas do Oscar e se tornou a quarta maior bilheteria da história do cinema, com arrecadação de US$ 2,26 bilhões.

A experiência é uma realização da Exhibition Hub, pioneira em entretenimento imersivo itinerante, em parceria com a Fever, principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, com a White Star Memories e um grupo colaborativo de colecionadores do Titanic.

Titanic: o musical

Além da exposição, o evento também mantém em cartaz na capital paulista o Titanique – O Musical, uma montagem cômica inspirada no clássico de James Cameron. A história de amor entre Jack e Rose ganha uma releitura irreverente sob a perspectiva da diva pop Céline Dion, que assume o papel de narradora e conduz o público por uma jornada repleta de emoção, humor e números musicais.

O repertório reúne alguns dos maiores sucessos de Céline Dion, como My Heart Will Go On, It’s All Coming Back to Me Now e All By Myself. No palco, nomes como Alessandra Maestrini, Marcos Veras, Giulia Nadruz, Luis Lobianco, George Sauma, Wendell Bendelack e um grande elenco dão vida aos personagens.

A produção acontece no Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca).

Quando começa a exposição do Titanic em São Paulo?

A exposição Titanic: Uma Viagem Imersiva começa a partir desta quinta-feira, 16. O espetáculo musical já está em cartaz desde o dia 11 de outubro.

Quanto custam os ingressos para a exposição do Titanic?

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento a partir de R$ 45.