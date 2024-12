Tiffany & Co. inaugura a primeira flagship store na América Latina no shopping Iguatemi São Paulo

Após um café da manhã oferecido no shopping Iguatemi São Paulo, com direito a música Moon River, trilha sonora do filme Bonequinha de Luxo, tocada no piano, a Tiffany & Co. inaugurou a primeira flagship store na América Latina.

Há mais de 20 anos, a Maison abriu sua primeira loja no Brasil na entrada principal do Iguatemi e hoje, transferiu o espaço para o centro do shopping.

Inspirado na icônica loja da Quinta Avenida em Nova York: The Landmark, projetada pelo arquiteto Peter Marino, a nova unidade do Iguatemi ocupa mais de 408 metros quadrados em dois andares. A nova loja oferece uma atmosfera única que combina, artesanato, arte e legado em um único local, com fachada projetada pelo estúdio de arquitetura local Metro Arquitetos, móveis projetados pelo designer brasileiro Humberto Campana e obras dos artistas João Carlos Galvão, Francis Petrucci e Vik Muniz.

O Presidente e Diretor Executivo da Maison, Anthony Ledru, cortou a fita Tiffany Blue na cerimônia com a presença de Stephane LeForestier, Presidente da América Latina, Caribe & Miami e Laurita Mourão, Diretora-Geral da Tiffany & Co. no Brasil.

Entre os convidados estavam os artistas Humberto Campana e Francis Petrucci e a atriz e Friend of The House Camila Queiroz, bem como a Iguatemi S.A., representada pela família Jereissati, incluindo os irmãos Carlos, Erika e Pedro, e Cristina Betts, CEO da empresa.