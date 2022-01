Tiago Leifert e Diana Garbin revelam que filha está com câncer nos olhos

Tiago Leifert e sua esposa Daiana Garbin revelaram nesta sábado, 29, em um vídeo no Instagram, que a filha do casal está com um câncer ocular e que está em um tratamento com quimioterapia.

"Trata-se de um retinobloastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, formam tumores que podem ser em um olhinho só, ou como é no caso da nossa filha, bilateral", detalhou Daiana.

O casal explica que resolveu abrir o drama familiar para o público para alertar outros pais. "O recado mais importante que a gente tem para você que tem um bebê, se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, se você reparar que a criança te olha de lado, se você reparar que quando você tirar uma foto com flash volta um reflexo branco, vai imediatamente procurar um oftalmologista", contou.

Segundo eles, a menina está enxergando bem do olho esquerdo, já o direito está "precisando de mais cuidados". "A gente não sabe se está no começo, meio ou fim do tratamento, é uma luta no dia a dia, que a gente vai levando. Mas nós estamos bem", afirmou o apresentador.

Por fim, Leifert revelou que o tratamento da filha foi o motivo pelo qual deixou a apresentação do "The Voice Brasil" e do "Big Brother Brasil".