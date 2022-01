Tiago Leifert e Diana Gabin revelam que filha está com câncer nos olhos

Tiago Leifert e sua esposa Daiana Garbin revelaram nesta sábado, 29, em um vídeo no Instagram, que a filha do casal está com um câncer ocular e que está em um tratamento com quimioterapia.

O casal explica que resolveu abrir o drama familiar para o público para alertar outros pais.

"Trata-se de um retinobloastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, formam tumores que podem ser em um olhinho só, ou como é no caso da nossa filha, bilateral", detalhou Daiana.

