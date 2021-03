"The Voice Kids": saiba quem são os técnicos da 6ª temporada do reality

A sexta temporada do The Voice Kids estreia em abril na Rede Globo e no canal infantil da emissora, o Gloob. Os técnicos escolhidos para o reality show musical são Carlinhos Brown e Michel Teló, que já estavam no time The Voice, e a novidade é Gaby Amarantos, que substitui Simone e Simaria. A dupla venceu duas das três edições que participou e deixou o programa após o nascimento da filha de Simone.

Também houve mudança no palco e Márcio Garcia assume a apresentação no lugar de André Marques. Thalita Rebouças segue nos bastidores, acompanhando os familiares e os participantes antes e depois das apresentações. A atração será exibida nas tardes de domingos na Rede Globo, após Temperatura Máxima, e será reprisado na sexta-feira seguinte no Gloob, às 22h.

Michel Teló tem seis temporadas na versão adulta, tendo vencido cinco delas. O novo desafio do cantor é orientar os pequenos. "Sou apaixonado pelo The Voice, sempre fui. Agora ter a oportunidade de entrar no Kids, ainda mais eu que estou vivendo intensamente esse universo infantil em casa, vendo meus filhos se desenvolverem e evoluindo com a música, será muito especial", disse ele ao site G1.

Carlinhos Brown também comemorou a volta do reality. "O retorno do The Voice Kids nesse cenário ainda difícil que estamos vivendo, um ano de pandemia, trará uma leveza e uma doçura tão necessárias para nos levar de volta às esperanças por melhores momentos", disse. "É uma imensa alegria fazer parte dessa Família The Voice e, mais uma vez, poder unir forças junto com amigos queridos para levar essas vozes potentes para os lares brasileiros", completou.