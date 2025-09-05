The Town 2025: confira o line-up completo dos cinco dias de festival; saiba horários

O The Town entrou com força na agenda dos festivais de música de São Paulo. Neste ano, de volta ao Autódromo de Interlagos, contará com a presença de artistas como Katy Perry, Backstreet Boys, Green Day e Mariah Carey.
Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro e tem como expectativa receber cerca de 500 mil pessoas. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.
Veja abaixo o line-up completo, com horários, dos cinco dias de festival:
Line-up e horários do The Town 2025
6 de setembro
Travis Scott é headliner do The Town 2025 (Denise Truscello/Getty Images)
Palco Skyline
Filipe Ret - 15h50
Burna Boy - 18h10
Don Toliver - 20h30
Travis Scott - 23h15
Palco The One
Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) - 14h40
MC Cabelinho - 17h
Matuê - 19h20
Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) - 21h55
Green Day é headliner do The Town 2025 ( Kevin Mazur /Getty Images)
Palco Skyline
Capital Inicial - 15h50
Bruce Dickinson - 18h10
Sex Pistols - 20h30
Green Day - 23h15
Palco The One
Supla & Inocentes - 14h40
CPM 22 - 17h
Pitty - 19h20
Iggy Pop - 21h55
Palco The Factory
The Mönic convida Raidol - 13h
Ready to be Hated - 14h45
Karina Buhr - 17h05
Tihuana - 19h25
Palco Quebrada
Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
Punho de Mahin & MC Taya - 18h15
Black Pantera - 20h35
Palco São Paulo Square
SP Square Big Band - 14h
SP Square Big Band com Clariana - 17h10
Orquestra Mundana Refugi - 19h30
Kamasi Washington - 22h05
The Tower
Cat Dealers - 01h05
12 de setembro
Backstreet Boys é headliner do The Town 2025 (Jeff Kravitz/Getty Images)
Palco Skyline
Jota Quest - 15h50
Ceelo Green - 18h10
Jason Derulo - 20h30
Backstreet Boys - 23h15
Palco The One
Di Ferrero - 14h40
Duda Beat - 17h
Pedro Sampaio - 19h20
Luísa Sonza - 21h55
Palco Factory
Kaê Guajajara - 13h
Brô MC's - 14h45
Alee - 17h05
TZ da Coronel - 19h25
Palco Quebrada
Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
Duquesa - 18h15
Kayblack - 20h35
Palco São Paulo Square
SP Square Big Band - 14h
SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares - 17h10
Leo Gandelman - 19h30
Snarky Puppy - 22h05
The Tower
Dubdogz: 01h05
13 de setembro
Mariah Carey é headliner do The Town 2025 (Denise Truscello/Getty Images)
Palco Skyline
Natasha Bedingfield - 15h50
Ivete Sangalo - 18h10
Jessie J - 20h30
Mariah Carey - 23h45
Palco The One
Os Garotin (convida Melly) - 14h40
Priscilla (convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) - 17h
Gloria Groove - 19h30
Lionel Richie - 21h55
Palco Factory
Stefanie - 13h
Chefin - 14h45
MC Livinho - 17h05
Junior - 19h25
Palco Quebrada
Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
Péricles convida Dexter - 18h15
Criolo - 20h35
Palco São Paulo Square
SP Square Big Band - 14h
SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes - 17h10
Vanessa Moreno - 19h30
Jacob Collier - 22h05
The Tower
Liu - 01h20
14 de setembro
Katy Perry é headliner do The Town 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for iHeartRadio)
Palco Skyline
IZA - 15h50
J Balvin - 18h30
Camila Cabello - 20h30
Katy Perry - 23h15
Palco The One
Jota.pê (convida João Gomes) - 14h40
Joelma (convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara) - 17h
Dennis (convida Tília) - 19h20
Ludmilla - 21h55
Palco Factory
Felipe Cordeiro - 13h
Lambateria Baile Show convida Lia Sophia - 14h45
Rachel Reis - 17h05
Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares - 19h25
Palco Quebrada
Batalha da Aldeia Superliga The Town - 14h
Orquestra Sinfônica Heliópolis - 17h10
Belo (embaixador do Palco Quebrada) - 20h35
Palco São Paulo Square
SP Square Big Band - 14h
SP Square Big Band com Amanda Maria - 17h10
João Bosco Quarteto - 19h30
Jacob Collier - 22h05
The Tower
Anna - 01h05
Como chegar ao The Town?
O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pelaEstação Autódromo(Linha 9 – Esmeralda/Osasco -Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.
A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.
Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.
É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.
Como comprar bebidas e alimentos no The Town?
O The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá de comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia — neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.
Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.
Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues
Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol;
Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos;
Caso você tenha um power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;
O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;
Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;
Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;
Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;
Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.
Onde assistir ao The Town?
O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.
TV por assinatura: a partir das 14h15, a Multishow transmite os shows do Palco Skyline e Palco The One. O Bis transmite dois palcos paralelos, o Factory e o Quebrada.
TV aberta: a TV Globo exibe alguns shows específicos do festival. Todas as noites, a parte final do último show do palco Skyline e um compacto com melhores momentos do dia também será exibido. Aos sábados será após o Altas Horas. Nos demais dias, após o Estrela da Casa.
Streaming: assinantes da Globoplay Preamium poderão assistir ao festival pelo Multishow, Bis e TV Globo, em 4K com sinal extra.