The Town 2025: confira o line-up completo dos cinco dias de festival; saiba horários

O The Town entrou com força na agenda dos festivais de música de São Paulo. Neste ano, de volta ao Autódromo de Interlagos, contará com a presença de artistas como Katy Perry, Backstreet Boys, Green Day e Mariah Carey.

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro e tem como expectativa receber cerca de 500 mil pessoas. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.

Veja abaixo o line-up completo, com horários, dos cinco dias de festival:

Line-up e horários do The Town 2025

6 de setembro Travis Scott é headliner do The Town 2025 (Denise Truscello/Getty Images)

Palco Skyline Filipe Ret - 15h50

Burna Boy - 18h10

Don Toliver - 20h30

Travis Scott - 23h15 Palco The One Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) - 14h40

MC Cabelinho - 17h

Matuê - 19h20

Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) - 21h55 Palco Factory Budah - 13h

Borges - 14h45

Wiu - 17h05

Teto - 19h25 Palco Quebrada Tasha e Tracie - 18h15

MC Hariel - 20h35 Palco São Paulo Square São Paulo Square Big Band - 14h

São Paulo Square Big Band com Tony Gordon - 17h10

Joabe Reis - 19h30

Stacey Ryan - 22h05 The Tower Victor Lou & GBR - 01h05 7 de setembro Green Day é headliner do The Town 2025 ( Kevin Mazur /Getty Images) Palco Skyline Capital Inicial - 15h50

Bruce Dickinson - 18h10

Sex Pistols - 20h30

Green Day - 23h15 Palco The One Supla & Inocentes - 14h40

CPM 22 - 17h

Pitty - 19h20

Iggy Pop - 21h55 Palco The Factory The Mönic convida Raidol - 13h

Ready to be Hated - 14h45

Karina Buhr - 17h05

Tihuana - 19h25 Palco Quebrada Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55

Punho de Mahin & MC Taya - 18h15

Black Pantera - 20h35 Palco São Paulo Square SP Square Big Band - 14h

SP Square Big Band com Clariana - 17h10

Orquestra Mundana Refugi - 19h30

Kamasi Washington - 22h05 The Tower Cat Dealers - 01h05 12 de setembro Backstreet Boys é headliner do The Town 2025 (Jeff Kravitz/Getty Images) Palco Skyline Jota Quest - 15h50

Ceelo Green - 18h10

Jason Derulo - 20h30

Backstreet Boys - 23h15 Palco The One Di Ferrero - 14h40

Duda Beat - 17h

Pedro Sampaio - 19h20

Luísa Sonza - 21h55 Palco Factory Kaê Guajajara - 13h

Brô MC's - 14h45

Alee - 17h05

TZ da Coronel - 19h25 Palco Quebrada Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55

Duquesa - 18h15

Kayblack - 20h35 Palco São Paulo Square SP Square Big Band - 14h

SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares - 17h10

Leo Gandelman - 19h30

Snarky Puppy - 22h05 The Tower Dubdogz: 01h05 13 de setembro Mariah Carey é headliner do The Town 2025 (Denise Truscello/Getty Images)

