The Crown: Netflix libera 1º foto de Imelda Staunton como Rainha Elizabeth

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem da atriz Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth II na quinta temporada da série "The Crown".

"Um primeiro vislumbre de nossa nova Rainha Elizabeth II, Imelda Staunton", publicou a página oficial da série em sua conta do Instagram.

Staunton é conhecida por suas atuações em "Downton Abbey", "Paddington" e como a personagem Dolores Umbridge na saga "Harry Potter".

A atriz vai substituir Olivia Colman, que interpretou a Rainha na terceira e quarta temporada da série. Nas duas primeiras temporadas, a monarca foi interpretada pela atriz Claire Foy.

Além de Staunton, o elenco também conta com Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Dominic West (príncipe Charles), Elizabeth Debicki (princesa Diana) e Jonathan Pryce (príncipe Philip).

A quinta temporada da série vai cobrir a época em que John Major era o primeiro-ministro, além do divórcio do príncipe Charles e da princesa Diana e seu caso público com Camilla Parker-Bowles, de acordo com o site Harper's Bazaar.