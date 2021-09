"The Crown" e "Ted Lasso" lideram indicações ao 2º Emmy pandêmico

A televisão pode ter sido o que ajudou as pessoas a suportarem os lockdowns e as quarentenas do último ano, mas o próprio Prêmio Emmy parece não ter folga.

Forçada pelo segundo ano a descartar a reunião tradicional de celebridades e executivos, a atração terá Cedric the Entertainer no comando da cerimônia, transferida para uma tenda ao ar livre devido às preocupações com a variante Delta do coronavírus, em Los Angeles no domingo.

Apesar da vacinação, dos exames e das exigências de máscaras, Jennifer Aniston é uma das estrelas que não comparecerão citando sua segurança pessoal, e muitos integrantes do elenco da série dramática The Crown provavelmente participarão de Londres, disseram os organizadores.

"Algumas pessoas realmente querem participar remotamente, e entendemos isso", disse Maury McIntyre, presidente da Academia de Artes e Ciências Televisivas, à revista Variety nesta semana.

"São só cerca de 500 na tenda, mas 500 ainda é muito para algumas pessoas."

No ano passado, o Emmy foi realizado virtualmente, e as pessoas participaram remotamente de casas, jardins e quartos de hotel de todo o mundo, ao invés do evento presencial costumeiro para mais de 4 mil pessoas.

"Ted Lasso", uma comédia edificante sobre um norte-americano deslocado que treina um time de futebol britânico em dificuldades, e The Crown, série britânica sobre a realeza, devem ser algumas das beneficiárias neste ano --a primeira foi indicada em 20 categorias e a segunda em 24.