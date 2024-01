Tesla fica atrás da chinesa BYD em vendas trimestrais de veículos elétricos

A Tesla entregou mais veículos do que o esperado no quarto trimestre, embora não o suficiente para que a empresa liderada por Elon Musk permanecesse à frente da chinesa BYD Co.

A Tesla entregou 484.507 veículos nos últimos três meses, superando a estimativa média dos analistas de 483.173 entregas. A BYD vendeu 526.409 veículos totalmente elétricos no trimestre para se tornar o novo número 1 em VEs, impulsionada principalmente por sua linha muito mais ampla de modelos mais baratos na China.

Embora a Tesla, com sede em Austin, tenha excedido sua meta de entregar 1,8 milhão de veículos no ano, a montadora ficou bem aquém do cenário positivo que Musk apregoou há 12 meses. Depois que o CEO disse aos analistas que a empresa tinha potencial para produzir 2 milhões de carros, uma série de cortes de preços não conseguiu estimular a demanda suficiente para sustentar essa produção.

As ações da Tesla caíram até 1,6% logo após o início das negociações regulares na terça-feira em Nova York. As ações dispararam 102% no ano passado, recuperando-se de uma perda recorde em 2022 ligada à aquisição do Twitter por Musk, a empresa de mídia social agora conhecida como X.

A mudança nas classificações de vendas de VE reflete a crescente influência da China na indústria automóvel global. Depois de ultrapassar os EUA, a Coreia do Sul e a Alemanha nos últimos anos, a China pode ter ultrapassado o Japão como o maior exportador mundial de automóveis de passageiros em 2023.

Receitas e lucros

A Tesla gera mais receitas e lucros do que a BYD porque vende veículos com preços muito mais elevados e depende de apenas dois modelos para a maior parte de suas vendas. O veículo utilitário esportivo Modelo Y e o sedã Modelo 3 representaram 95% das entregas no quarto trimestre.

Musk expandiu a linha da Tesla no final do ano passado, iniciando as vendas do Cybertruck com anos de atraso. A empresa não divulgou quantos captadores revestidos de aço inoxidável produziu e entregou antes do final do ano.

O lançamento do Cybertruck marcou a entrada da Tesla no altamente competitivo mercado de caminhões dos EUA. Musk alertou que a empresa pode levar de 12 a 18 meses para atingir o volume de produção e gerar fluxo de caixa positivo com o veículo, que é difícil de construir e repleto de novas tecnologias.

Embora a Tesla não divulgue as vendas trimestrais de veículos por região, os EUA e a China são os seus maiores mercados. A empresa fabrica os Modelos S, X, 3 e Y em Fremont, Califórnia, e os Modelos 3 e Y em Xangai. Também produz o Modelo Y em suas fábricas em Austin e fora de Berlim.