Tênis do Roger Federer tem pegada ecológica e carbono zero

No Brasil desde fevereiro, a marca On Running – que fabrica os sneakers assinados por Roger Federer e tem o ex-tenista como sócio – é conhecida pela pegada ecológica. Tome como exemplo o Cloudprime.

Apresentada em setembro e desde então testada em pequena escala, se vale de uma espuma de EVA (acetato-vinilo de etileno) criada a partir de emissões de carbono.

Batizado de CleanCloud, o material é usado para melhorar o amortecimento do calçado. No futuro, porém, poderá ser utilizado em outras partes do tênis e também em outros produtos da marca.

Como é feito o tênis ecológico de Roger Federer?

A novidade é fruto de uma cooperação da On Running entre seis marcas. Três delas: LanzaTech, Borealis e Technip Energies, formam a coalizão da cadeia de suprimentos que fabrica o CleanCloud.

Já a construção da sola vem sendo pensada em parceria com a Novoloop, que está usando o primeiro TPU quimicamente reciclado a partir de resíduos plásticos. A On atua ainda com a Fairbrics para obter um material à base de poliéster, também via emissões de carbono, e que será utilizado no cabedal do tênis.

“Um projeto colaborativo é crucial na produção de um calçado desse nível de complexibilidade, em escala. Queremos que o futuro da On seja livre de petróleo e totalmente circular”, diz Fabiana.

