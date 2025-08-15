Tênis em resort no sul da Bahia: sabia como será o evento organizado pelo empresário Tico Sahyoun

A Bahia tem tradição com o tênis nacional. Quem acompanha há mais tempo o esporte da bolinha amarela vai lembrar de Luiz Mattar jogando a Banco Real Cup no Transamerica Resort Comandatuba, nos anos 1990. Mais recentemente, o hotel localizado no sul da Bahia sediou o Guga Tennis Camp.

Entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2026, o mesmo resort vai sediar o "Rackets in Paradise", um grande evento de tênis e beach tênis para 250 convidados, com clínicas para as categorias amador, intermediário e avançado, com participação dos ex-tenistas espanhóis Tommy Robredo e Nicolás Almagro, que já estiveram no top 10 do ranking da ATP. No último dia será realizado um torneio.

O evento está sendo organizado pela agência Turn On The Light e já conta com apoio da Lacoste. “Esse evento é um sonho antigo nosso”, diz Tico Sahyoun, CEO da empresa. “Após vivenciar os maiores eventos de tênis do mundo, sentimos a necessidade de criar algo único por aqui. O foco está nas raquetes, não apenas em uma modalidade, mas em toda a experiência clínica e esportiva.” Segundo o executivo, a ideia é unir grandes nomes, ativações de marcas fortes e uma estrutura pensada para quem realmente vive esse universo.

Pickeball e tênis de mesa

“Em âmbito global e local, a Lacoste investe de forma estratégica em iniciativas que impulsionam o tênis”, afirma Pedro Zannoni, CEO Lacoste LATAM. “Isso inclui o patrocínio a grandes nomes do esporte. Com o Rackets in Paradise, reafirmamos nosso compromisso com a cultura do tênis ao redor do mundo, dentro e fora das quadras.”

No beach tênis, o destaque será a atleta italiana Veronica Casadei, atual número 7 do mundo no ranking. O evento também contará com quadras de pickleball e tênis de mesa, além de experiências como o touch tennis, cinema ao ar livre com jogos históricos, desafios de quadra e transmissão ao vivo do Australian Open.

A inscrição custará 1.890 reais para o beach tênis e 2.890 para o tênis. Já as hospedagens sairão entre 31 mil reais e 49 mil reais pelo período, dependendo da acomodação e do número de pessoas por bangalô. Espera-se que o evento seja uma oportunidade de networking para todos os participantes. Mas, principalmente, uma grande celebração dos esportes de raquete.