Tendências de decoração para cozinha, de eletrodomésticos coloridos a iluminação

A cozinha muitas vezes é o cômodo onde são divididas experiências e conversas, além, é claro, de ser o local de preparo de refeições. Podendo ser aberta, como as cozinhas americanas, unindo à sala de jantar ou mesmo fechadas, este espaço ganhou ainda mais valor após um ano de isolamento social. Assim, as cozinhas vem ganhando tendências de decoração.

Inspirada no mel, a Kitchen Aid elegeu Honey como a Cor de 2021. O tom alaranjado-dourado quente foi adicionado aos eletrodomésticos da marca para colorir o ambiente. Conheça outras tendências selecionadas pela marca para cozinhas.

Uso do bronze e dourado

Os itens na cor prata, muito usados por quem ama decoração contemporânea, abriram espaço para artigos de decoração em bronze e dourado. Buscando cozinhas mais delicadas e aconchegantes, os itens nesses tons podem ser usados em detalhes, como tampas de potes, talheres, bandejas, torneiras e outros.

Cozinhas de plano quebrado

O conceito aberto onde a sala, cozinha e sala de jantar eram ambientes integrados foi uma tendência por anos. Em 2021, a aposta é criar ambientes de plano aberto, adicionando prateleiras, paredes de vidro, mezaninos ou qualquer outro móvel que construa uma divisão de espaços sem o uso de uma parede completa. Vale investir até em uma decoração no piso.

Armários em verde e azul escuro

A possibilidade de fazer uma decoração em dois tons, contrastando um mármore escuro com armários brancos, ou o contrário, é uma tendência que traz sofisticação para a cozinha. O verde e o azul escuro na cozinha são dois dos tons mais em alta de 2021, mantendo-se como uma das mais fortes escolhas para armários de cozinha. Combina muito bem com toques claros e detalhes em dourado para um design clássico.

Para obter um bom contraste, vale a pena investir em armários e revestimentos dessa cor e bancadas de tons mais claros.

Ladrilho Hidráulico

Outra tendência é o ladrilho hidráulico com estampas variadas e coloridas: pode ser usado no piso, na bancada ou nas paredes, adiciona um ar retrô na decoração e transforma o espaço com muita personalidade. Se inspiração retrô é o que busca, ouse nas cores!

Iluminação

Trazendo aconchego e tranquilidade, a iluminação indireta com fitas de LED ou luminárias deixam o ambiente mais elegante. Além disso, contrastam muito bem com as cores fortes, como Honey, e ajudam na hora de preparar as refeições.

Uso de madeira

O material nunca sai de moda. Seja em armários, móveis e pisos amadeirados também fazem ótimas combinações, trazendo aconchego e conforto para a cozinha.