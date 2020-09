Templo da Carne Marcos Bassi faz promoção para ajudar no churrasco

Herdeira do açougueiro Marcos Bassi, Tatiana Bassi é a atual responsável pelo Templo da Carne Marcos Bassi. “Influencer” requisitada por programas de televisão do segmento da carne, a filha do principal nome do churrasco brasileiro imprimiu uma “nova cara” ao negócio da família seguindo os passos do pai.

Cada lembrança enche os olhos dela de orgulho, mas Tati logo se recompõe ao analisar as novidades que implantou. “Não imito o que ele fez, mas tudo o que sei, aprendi com ele. Então, acredito neste DNA”, diz.

Desde a morte do pai, há seis anos, Tati administra tudo no restaurante, eleito um dos 10 melhores do mundo em churrasco pelo documentário francês “Steak Revolution”, disponível na Netflix. “Não tinha ideia que sabia o tanto que sei até o dia em que botei a mão na massa”, brinca.

“Existe uma história antes e depois de Marcos Bassi. E estou crescendo com tudo isso, com essa raiz, mas com a minha personalidade. Acho que está agradando as pessoas. Os clientes mais velhos dão uma força danada, mas os novos me descobrem pelo Instagram e passam a conhecer a história do meu pai por mim”, emenda.

A filha do chamado “artesão da carne” segue servindo os cortes especiais criados por Bassi, como a famosa fraldinha e o baby beef. E ainda criou o menu “favoritos”, o workshop meet & grill e diversos formatos de recepção para eventos sociais e corporativos.

Confira a seguir os produtos que o Templo da Carne Marcos Bassi vende com 20% de desconto até o dia 13 de setembro, na esteira da “Black Friday brasileira”.

Bolsa térmica para churrasco

