Tecnologia no pulso: os novos smartwatches da TAG Heuer

Novos smartwatches foram acrescentados ao portfólio da TAG Heuer: o TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black Edition e o primeiro TAG Heuer Connected 42 mm Golden Bright Edition. Esses relógios representam uma mistura perfeita de design sofisticado, tecnologia de ponta e apelo cativante.

Brilho e elegância no pulso

Presente no segmento de relógios Connected de luxo desde 2015, a TAG Heuer estabeleceu-se firmemente como líder global em smartwatches de luxo, e agora apresenta a nova geração de relógios Connected.

O TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black Edition é apresentado em uma caixa preta DLC de titânio jateado de grau 2 e possui uma coroa de aço cercada por borracha engenhosamente projetada para melhorar a aderência e a funcionalidade.

Seu bezel de cerâmica, adornado com laca dourada e PVD (Physical Vapor Deposition), acrescenta um toque de opulência. A pulseira de couro/borracha bimatéria combina conforto e estilo, enfatizando o caráter elegante do relógio. Detalhes em laca dourada embelezam a coroa e os botões, aumentando ainda mais o apelo geral do relógio.

Para a ocasião, a TAG Heuer também abre novos caminhos para os relógios Connected, com o lançamento do TAG Heuer Connected 42 mm Golden Bright Edition, marcando a primeira vez que a TAG Heuer inclui uma caixa de relógio PVD dourada completa em uma coleção Connected.

Esta peça apresenta uma verdadeira estética que combina lindamente o fascínio do ouro com um toque de requinte. Envolto em uma caixa de aço PVD dourado rosa com acabamentos alternativos.

A pulseira inteira de couro apresenta uma cativante combinação de forro preto e vermelho, acentuando ainda mais seu apelo luxuoso. A coroa em aço PVD dourado rosa adiciona um toque de distinção, harmonizando-se perfeitamente com a estética do relógio. O cristal de safira abaulado protege o requintado mostrador, aumentando sua durabilidade e clareza. Com sua caixa de relógio de 42 mm, este relógio prova ser universal, dando-lhe um apelo unissex.

Ambos os relógios TAG Heuer Connected possuem um prático fecho dobrável em suas alças, uma assinatura relojoeira que exala elegância tanto durante o dia quanto à noite. Esse recurso crucial aprimora a experiência geral de usar o relógio TAG Heuer Connected, permitindo uma imersão total em sua funcionalidade, mantendo uma elegância sofisticada.

Os vários tons de brilho

Elevando a experiência digital a novos patamares, os novos relógios TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black e TAG Heuer Connected 42 mm Golden Bright Connected oferecem um mostrador de relógio exclusivo chamado “TONOS” que vem com dez cores diferentes intrinsecamente associadas a índices dourados e complicações. Cada mostrador de relógio TAG Heuer foi meticulosamente trabalhado para se harmonizar perfeitamente com a caixa e o bisel de seu respectivo relógio, mostrando o compromisso da TAG Heuer com a sofisticação.

O TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black Edition e o TAG Heuer Connected 42 mm Golden Bright Edition vêm apresentados em uma elegante caixa de relógio preta.

Disponível a partir de junho de 2023, o TAG Heuer Connected Bright Black Edition e o TAG Heuer Connected Golden Bright Edition serão vendidos exclusivamente nas boutiques TAG Heuer, através do e-commerce da marca e em lojas selecionadas.