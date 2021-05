Tecnologia de caça, conforto de first: novo Falcon 10x é uma mansão no ar

Quando se pensa no interior de um avião, a primeira imagem que vem à mente é de uma cabine super apertada, e um cockpit com botões e alavancas por todos os lados e uma cabine, no mínimo, pouco espaçosa. Isso, claro, quando falamos de aviões comerciais. Na seara dos jatos executivos, é outra história. Mas nesta semana, um novo lançamento redefiniu os padrões desse mercado: é o novo Falcon 10x, da Dassault.

Concorrente direto do Gulfstream G700 e do Bombardier Global 7500, o 10x está entre os "jatinhos" com maior alcance do mercado. São 7.500 milhas náuticas (ou 13.400), que possibilita uma viagem de Londres para qualquer ponto do globo - com exceção da Austrália -, por exemplo, ou de São Paulo para qualquer ponto das Américas, África, Europa e Oriente Médio. Mas o diferencial do novo modelo está mesmo em como ele alcança essas localidades.

Com 2,03 metros de altura e 2,77 de largura, a cabine do Falcon 10x não só é a maior entre os jatos executivos, como chega a ser maior que a de alguns jatos regionais, como o Embraer 190 - muito voado no Brasil pela Azul. Extragrandes, as janelas tem quase o dobro do tamanho em relação as do Falcon 8x (versão anterior do modelo), fazendo da cabine do 10x a mais iluminada da categoria.

Os 16.4 metros de comprimento da cabine permitem a configuração de até 4 ambientes do mesmo tamanho, de acordo com a preferência do proprietário. É possível ter uma sala de reunião/jantar, sala de estar com uma super televisão, quarto com cama queen-size e até mesmo uma suíte master com box privativo.

"Otimizamos todos os aspectos da aeronave com o passageiro em mente e estabelecemos um novo nível de capacidade para aeronaves de ultralongo alcance", explicou o CEO da Dassault, Eric Trappier, informando ainda que o novo jato deve entrar em operação no final de 2025. "Será com certeza o melhor jato executivo disponível na categoria de ultralongo alcance e assim permanecerá por muito tempo."

Falcon 10x, o novo jato executivo da Dassault, que começa a operar em 2025

O interior do novo jato executivo Falcon 10x, da francesa Dassault

O interior do novo jato executivo Falcon 10x, da francesa Dassault

O interior do novo jato executivo Falcon 10x, da francesa Dassault

Bom também para o piloto

A cabine de comando parece ter saído de um filme futurista. Quase tudo é controlado por telas touchscreen, inclusive o Sistema de Controle de Voo Digital, que gerencia automaticamente a potência dos motores, e o sistema FalconEye, que permite à aeronave operar mesmo com baixa ou nenhuma visibilidade.

Diferente da maioria dos jatos, ambos os motores do Falcon 10x são controlados por uma única manete, graças ao sistema SmartThrottle - que foi originalmente desenvolvido para os caças Rafale, do mesmo grupo francês. Com isso, o piloto não precisa se preocupar com o gerenciamento de potência dos motores durante o voo - nem mesmo em situações de emergência.

"Estabelecemos o padrão de nosso novo Falcon incrivelmente alto", disse Trappier. "Mas posso dizer com segurança que colocamos esta aeronave no topo do mercado."

O cockpit do novo jato executivo Falcon 10x, da francesa Dassault