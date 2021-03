Taylor Swift e BTS no Grammy: confira quais artistas vão se apresentar na premiação

Neste domingo, 7, foram anunciados os artistas que vão se apresentar na cerimônia do 63º Grammy Awards. Após ser adiada em janeiro por causa da pandemia, a premiação será realizada no próximo final de semana, dia 14.

Neste ano, o Grammy será apresentado pelo comediante Trevor Noah e contará com as performances dos artistas americanos Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B, John Mayer e a banda HAIM.

Com a alta expectativa dos fãs, a banda sul-coreana BTS também foi confirmada para o show, assim como o cantor britânico Harry Styles e porto-riquenho Bad Bunny.

Segundo a revista Rolling Stone, os telespectadores podem esperar diversos palcos e um evento sem audiência. O Grammy contratou o produtor Ben Winston para realizar a cerimônia. Ele é cocriador do famoso segmento Carpool Karaoke, do "The Late Late Show with James Corden".

À revista, ele disse que o desafio desse ano será realizar um show que não pareça "quieto e isolado" e ainda mantenha artistas e apresentadores seguros contra a covid-19.

Será possível ver o Grammy Awards pelo canal americano de televisão CBS.

Confira a lista de artistas confirmados: