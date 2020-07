Taylor Swift anuncia álbum surpresa em meio à pandemia

A cantora Taylor Swift pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira (23), ao anunciar o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio em meio à pandemia do novo coronavírus. O álbum, que se chamará “floklore”, terá 16 músicas inéditas, contará com a participação da banda folk americana Bon Iver, e será lançado à meia-noite desta sexta-feira (24).

A cantora também anunciou em seu perfil no Twitter que lançará um clipe.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020