Tarcísio Meira morre aos 85 anos por complicações da covid-19

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, morreu nesta quinta-feira, 12, vítima de covid-19. Ele e a esposa, Glória Menezes, de 86 anos, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto.

O artista chegou a ser intubado na UTI e fez hemodiálise contínua. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento.

Ambos receberam a 2ª dose da vacina contra covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Cabe ressaltar que a infecção, hospitalização ou morte de pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas. Todos as vacinas reduzem o risco de complicações causadas pela doença, principalmente depois da segunda dose.

Meira nasceu em São Paulo no dia 5 de outubro de 1935. Estreou na TV Globo em 1967 e trabalhou em mais de 60 programas, entre novelas e minisséries. O último papel do ator na Globo foi na novela Orgulho e Paixão há três anos, com o personagem Lorde Williamson. Ele teve infecção pulmonar na época e deixou as gravações quatro meses antes do previsto.

Tarcísio Meira foi um dos maiores atores brasileiros. Em 1961, no começo de sua carreira, o jovem artista, com 26 anos, recebeu seu primeiro prêmio. Foi o ator revelação daquele ano pelas novela Maria Antonieta. Tarcísio venceria outras vezes o troféu Imprensa ao longo de sua carreira. Foi premiado pela APCA (em 1976 e 2001), em 2005 Glória Menezes e ele receberam o Troféu Oscarito no Festival de Gramado e mais recentemente, em 2016, ganhou todos os prêmios importantes de teatro, incluindo o Shell por sua interpretação em O Camareiro.

No cinema, não lhe faltaram papéis desafiadores, incluindo o policial violento e corrupto - Mateus - de República dos Assassinos, que Miguel Faria Jr. adaptou, em 1979, do livro de Aguinaldo Silva sobre os esquadrões da morte. Com Khouri, fez também o Dr. Osmar de Amor, Estranho Amor e o filme de 1982 deu origem, mais tarde, a uma complicada disputa de direitos autorais, quando Xuxa Meneghel, convertida em rainha dos baixinhos, brigou na Justiça por sua interdição. Foi o Boca de Ouro na insatisfatória versão da peça de Nelson Rodrigues por Walter Avancini (com Claudia Raia e Luma de Oliveira) e interpretou-se a si mesmo no experimental Anabazys, de Joel Pizzini e Paloma Rocha.

Casados há quase 60 anos, Tarcísio e Gloria são considerados um dos casais mais longevos da dramaturgia nacional, os dois contracenaram na primeira novela diária da história da televisão brasileira, 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, em 1963. Com contrato fixo na Globo desde 1967, o casal não teve seu contrato renovado em setembro de 2020.

