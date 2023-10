TAG Heuer inaugura primeira butique no sul do Brasil

A TAG Heuer, a prestigiada marca suíça de relógios de luxo, anuncia a abertura de sua quarta butique no Brasil, no shopping Pátio Batel, localizado na Avenida do Batel, 1868. A primeira butique exclusiva TAG Heuer no sul do país é uma parceria com o Grupo Bergerson, que há 60 anos atua no segmento de joias e relógios no Brasil.

Ecoando o espírito moderno da marca, a butique apresenta o mais novo conceito de varejo - desenvolvido pela equipe interna de design e arquitetura da TAG Heuer na Suíça, o interior elegante com elementos que prestam homenagem à rica herança e história do automobilismo da TAG Heuer. No interior, construções personalizadas são identificadas por linhas limpas, materiais premium e uma paleta de cores selecionada de azuis profundos que complementam as coleções de relógios da TAG Heuer. Com 57 metros quadrados, a butique está no piso L1 do shopping.

"Com a abertura de nossa butique em Curitiba, reforçamos nosso forte compromisso com o cliente TAG Heuer nos principais estados brasileiros, com representação estratégica através de nossas próprias butiques, bem como de nossos principais parceiros de franquia. O consumidor brasileiro é exigente no mundo da relojoaria de luxo e identifica na TAG Heuer os valores mais importantes para amantes e colecionadores de relógios – precisão, desempenho, design e herança de mais de 160 anos neste universo extraordinário”, explica Franck Suznjevic, Vice-Presidente da TAG Heuer para América Latina e Caribe.

Celebrando a ocasião especial, a TAG Heuer apresenta produtos únicos que evidenciam a expertise e pioneirismo da marca em relógios de alta complicação – entre eles, o TAG Heuer Monaco Skeleton, inspirado no mostrador azul original do Monaco, este TAG Heuer Monaco é uma verdadeira preciosidade técnica. Integrando pela primeira vez um complexo mostrador esqueletizado com cores ousadas, ele é o perfeito ícone da relojoaria no formato quadrado.

“A butique TAG Heuer no Shopping Pátio Batel é a primeira do sul do país, e tem tudo para ser mais que um ponto de venda, um ponto de encontro para os amantes do automobilismo. Já temos muito clientes que são fãs da TAG Heuer e temos convicção de que com a abertura butique esse número só vai aumentar”, afirma Marcelo Bergerson, CEO do Grupo Bergerson.

Outros modelos especiais como o TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – Edição de Aço e TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – Edição Ouro, recentes lançamentos da marca, este lançamento é uma homenagem à importante celebração dos 60 anos da coleção TAG Heuer Carrera, bem como do Porsche 911 mesclando elementos do relógio e do carro, esses relógios oferecem uma experiência de cronometragem incomparável. Ambos estarão disponíveis na loja.