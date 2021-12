Surfe, skate e escalada integram programa inicial de Los Angeles 2028

Surfe, skate e escalada esportiva, que estrearam na Olimpíada de Tóquio de 2020, foram incluídos no programa inicial dos Jogos de Los Angeles 2028, comunicou o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quinta-feira.

Mas levantamento de peso, boxe e pentatlo moderno não entraram na lista inicial de 28 esportes e precisam atender a critérios em 2023 para ser incluídos, disse o presidente do COI, Thomas Bach, em uma coletiva de imprensa virtual no final de uma reunião do conselho executivo da entidade.

Uma sessão do COI marcada para fevereiro aprovará o programa inicial. Os três esportes não incluídos poderão ser reintegrados na sessão do COI de 2023.

O surfe, o skate e a escalada foram um grande sucesso entre os espectadores jovens nos Jogos de Tóquio 2020, realizados neste ano devido à covid-19.

Eles já constam da programação da Olimpíada de Paris 2024.

A exclusão foi um golpe duro para o levantamento de peso e o boxe, já que suas federações internacionais sofrem com problemas de governança, financiamento e corrupção e foram alertadas várias vezes pelo COI a passar por reformas ou correr o risco de perder suas vagas olímpicas.

O pentatlo moderno, parte dos Jogos durante mais de um século, precisa apresentar planos para uma substituição das provas de hipismo por causa de um escândalo durante os Jogos de Tóquio, quando um cavalo foi golpeado por uma treinadora.