Super Bowl tem recorde de patrocínios e show de Eminen

A edição de número 56 do Super Bowl, evento esportivo mais aguardado do ano pelos americanos (e pelo mundo todo), acontece neste domingo, 13.

A disputa que marca o fim do campeonato anual da National Football League (NFL), principal liga do futebol americano, será entre os gigantes Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, com esse último jogando em casa, na arena SoFi Stadium.

Depois de 20 anos sem transmissão na TV aberta, os brasileiros poderão voltar a acompanhar os jogos e as demais atrações do Super Bowl na RedeTV, que adquiriu os direitos de exibição do campeonato no Brasil e transmitirá o evento a partir das 19:00 horas no horário de Brasília.

Assim como nos últimos anos, a fórmula infalível do Super Bowl deve se repetir em 2022: é a soma de recordes de receita em patrocínios que só crescem, dos comerciais mais caros do mundo que vão ao ar na data, dos shows de astros americanos que deixam o público estasiado e dos grandes anúncios da golden night, o que inclui o lançamento de trailers de filmes e séries super aguardadas. Como não poderia ser diferente, o produto dessa combinação são os bilhões de dólares arrecadados pela NFL.

Para se ter uma ideia de como o Super Bowl é apreciado pelos americanos, o ingresso mais barato para assistir a partida em 2022 não sai por menos de 5 mil dólares. Já para acompanhar o evento nos melhores assentos, é necessário desembolsar cerca de 50 mil dólares.

O estádio que receberá essa edição do Super Bowl tem capacidade para receber até 72 mil pessoas. Chamado de SoFi Stadium, a majestosa arena foi inaugurada em 2020, erguida a um custo astronômico de 5.5 bilhões de dólares (cerca de 30 bilhões de reais), o valor mais alto para um centro esportivo no mundo. A obra foi financiada pelo empresário Stan Kroenke, que administra os times Rams e Denver Nuggets, da NBA, e o Arsenal, da Premier League.

Para completar a pompa, além do novo estádio bilionário que também será usado na Copa do Mundo da FIFA em 2026, o time que sair vencedor dessa edição do Super Bowl levará para a casa um troféu feito pelo joalheria mais famosa do mundo, a Tiffany. Pesando mais de 3 quilos, o prêmio, feito em de prata, leva quatro meses para ser feito, tudo à mão. É uma tradição que começou em 1967.

Quem não estará em campo, dessa vez, será o astro Tom Brady, que anunciou sua aposentadoria esse mês, após 22 temporadas gloriosas de NFL.

Comerciais mais caros da história

O grupo de comunicação americano NBC, que possui o direito de transmissão de Super Bowl nos EUA, informou que mais de 30 marcas estão no páreo dos comerciais que irão ao ar durante o evento deste ano.

Entre essas marcas, o destaque fica com as fabricantes automobilísticas como BMW, GM, KIA, Nissa e Toyota, que já confirmaram ter adquido suas cotas.

De acordo com um comunicado divulgado pela NBC, o Super Bowl 2022 deve ser o mais lucrativo da história quando o assunto é arrecadação. Para colocar um comercial de 30 segundos no ar, as marcas precisarão desembolsar 7,5 milhões de dólares nos horários mais cobiçados. Em 2021, o preço dessa mesma cota era de 5,5 milhões de dólares.

Onde assistir o Super Bowl 2022?

Dessa vez, os brasileiros poderão acompanhar o evento tanto na TV aberta quanto nos canais fechados.

Na TV por assinatura, o jogo será exibido pelos canais ESPN, que fará a cobertura direto de Los Angeles com os narradores Fernando Nardini e Ari Aguiar e o comentarista Paulo Antunes. Na ESPN, a cobertura começa a partir das 18:30.

Já na TV aberta, a RedeTv! irá transmitir todo o evento a partir das 19:00 horas, mostrando o jogo mais aguardado da noite e também os shows.

É possível, também, assistir o Super Bowl online através do Star+, que mostrará a mesma cobertura dos Canais ESPN na internet.

Shows dominados por rappers

Além da partida, um dos momentos mais aguardados da programação são os shows do intervalo. Com um histórico de apresentações que vão de Michael Jackson em 1993 a Jennifer Lopez e Shakira em 2020, neste ano subirão ao palco diversos artistas, entre eles Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige e Eminem.

Juntos, os artistas de rap e hip-hop somam 19 álbuns em primeiro lugar nas paradas na Billboard e 43 premiações no Grammy.

Os trailers mais esperados

Após dois anos de estreias de filmes no streaming, as produtoras esperam que em 2022 a venda de bilheteria volte a crescer.

Com isso, o entretenimento também ficará por conta do lançamento de trailers de filmes e séries. Segundo Mark Ellis, do site de avaliações de filmes Rotten Tomatoes, dentre as estreias aguardadas estão o filme The Adam Project, da Netflix, sobre um piloto de viagem no tempo, “A Netflix gosta de fazer algumas acrobacias malucas. Então podemos ver Ryan Reynolds antes ou depois do jogo”.

Para Ellis, provavelmente será apresentado o trailer de The Lost City, filme estrelado por Brad Pitt e Sandra Bullock, e a segunda parte de Sonic. “Talvez a Warner também apresente o trailer de Batman”, comenta o especialista.

Outra grande aposta é o trailer do longa de Tom Cruise, Top Gun: Maverick. Adiado por dois anos, este seria o momento ideal de lançamento do filme.

A esperada série produzida pela Amazon Prime Video, O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder também pode aparecer durante o intervalo. Com estreia marcada para 2 de setembro, o drama épico traz às telas pela primeira vez a lendária história da Segunda Era da Terra-média de J.R.R. Tolkien. Começando em uma época de relativa paz, milhares de anos antes dos eventos dos livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis de Tolkien, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média.

Ainda sem sinopse, o filme Nope de Jordan Peele poderá aparecer durante o show do intervalo. Com Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun de Corra no elenco, o longa de terror está entre as surpresas cotadas para amanhã.