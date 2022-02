Super Bowl: Chloé Zhao dirige retorno da Budweiser à batalha de comerciais

A Budweiser e um de seus famosos cavalos Clydesdales retornarão ao Super Bowl em um comercial que celebra a capacidade de superar os desafios da vida em uma história dirigida pela cineasta vencedora do Oscar Chloé Zhao.

O anúncio, divulgado no YouTube nesta quarta-feira, antes do campeonato da NFL deste mês, mostra um Clydesdale ferido passando por obstáculos com a ajuda de um veterinário, um cavalariço e um cão antes de ter uma recuperação triunfante. A frase "Down Never Means Out" (para baixo nunca significa para fora, em uma tradução livre) pisca na tela.

"Todos nós caímos na vida e a jornada para a cura é muitas vezes dolorosa, longa e solitária", disse Zhao em comunicado. "Contar uma história de perseverança, esperança e amizade através das lentes dos amados Clydesdales realmente ressoou em mim."

A Budweiser publicou uma versão de 60 segundos do comercial no YouTube e fará um comercial de 30 segundos durante o Super Bowl em 13 de fevereiro.

As marcas estão pagando até 6,5 milhões dólares por intervalos de meio minuto para tentar se destacar diante da maior audiência do ano na televisão norte-americana. O Super Bowl será transmitido este ano pela Comcast Corp., dona da rede NBC.

A Budweiser já fez alguns dos comerciais mais memoráveis do Super Bowl com sapos, cachorros e os majestosos Clydesdales, que representam a marca em anúncios de televisão desde a década de 1950.

No ano passado, a fabricante de cervejas não produziu um anúncio de TV para o Super Bowl pela primeira vez em 37 anos. Em contrapartida, fez uma doação para apoiar a conscientização sobre a vacinação contra Covid-19.

"A história é realmente um paralelo à resiliência do povo americano", disse o vice-presidente de marketing da Budweiser, Daniel Blake.

A empresa de propriedade da Anheuser Busch Inbev SA escolheu Zhao para dirigir o anúncio por causa de sua "capacidade de capturar o verdadeiro caráter americano", ele acrescentou.

Zhao, que nasceu na China e agora mora na Califórnia, ganhou o Oscar de melhor diretora no ano passado por "Nomadland", que conta a história de moradores de vans no oeste norte-americano. A obra também venceu a categoria de melhor filme. Suas demais produções incluem o filme da Marvel "Eternals", de 2021, e "The Rider", de 2017.