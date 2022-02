Super Bowl 2022 atraiu 101 milhões de telespectadores nos EUA

A transmissão do Super Bowl atraiu uma audiência televisiva média de cerca de 101 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, número que é cerca de 10% maior do que a edição do ano passado da final do campeonato da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), de acordo com dados da Nielsen publicados nesta terça-feira.

Cerca de 99 milhões de pessoas assistiram à transmissão no canal NBC. Outro 1,9 milhão viu o jogo pela emissora Telemundo. O número inclui pessoas que assistiram em suas televisões em casa e em bares e restaurantes.

A disputa deste ano teve o quarterback Matthew Stafford liderando a equipe do Los Angeles Rams a uma virada de 23 a 20 sobre o Cincinnati Bengals. Foi a primeira vitória dos Rams no Super Bowl em mais de 20 anos.

O Super Bowl normalmente atrai a maior audiência televisiva do ano nos Estados Unidos, embora a audiência do principal jogo da temporada da NFL tenha oscilado desde que atingiu o pico em 2015, com 114,4 milhões de espectadores.

O jogo deste ano, nas imediações de Los Angeles, na Califórnia, exigiu que os torcedores com ingressos apresentassem prova de vacinação ou um teste negativo para a covid-19. O uso de máscaras também era obrigatório, mas parece não ter sido fiscalizado durante a partida.

O público de 70 mil pessoas no SoFi Stadium lembrou mais as decisões anteriores à pandemia do que a Super Bowl do ano passado em Tampa, na Flórida, onde o público foi limitado a um terço da capacidade.

O show do intervalo apresentou um elenco estrelado, com Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg e outros músicos, e atraiu telespectadores que sintonizaram apenas para a apresentação, de acordo com a Samba TV, uma empresa que reúne dados de audiência de televisores conectados à internet.