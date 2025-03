Stopover: paradas em voos de conexão se tornam tendência entre as companhias aéreas

Os turistas estão cada vez mais interessados em ficar pelo menos 24 horas nas cidades que antes eram apenas pontos de conexão para o destino final. O conceito de stopover tem ganhado força como uma tendência no turismo, como revelou um estudo realizado pelo Kayak, em parceria com o The Future Laboratory, divulgado no final de janeiro de 2025. A pesquisa aponta que esse modelo de viagem, que oferece aos turistas a possibilidade de explorar uma cidade antes de seguir para o destino final, está em ascensão, e cada vez mais turistas veem a oportunidade de fazer uma pausa durante o trajeto.

A Copa Airlines, uma companhia panamenha, é uma das empresas aéreas que tem adotado essa estratégia, e o serviço tem se tornado cada vez mais procurado pelos brasileiros. "O turista pega um voo até a Cidade do Panamá, faz o stopover e depois segue para Miami, ficando alguns dias, e, em seguida, embarca para Nova York", explica Raphael de Lucca, country manager da empresa.

A companhia oferece esse serviço sem custo adicional na capital panamenha, um atrativo a mais para quem busca uma experiência mais rica durante sua viagem, sem comprometer o orçamento. Além disso, a estratégia de conectar mais cidades em um único roteiro tem levado outras companhias aéreas a ampliar sua oferta.

A Copa Airlines, por exemplo, recentemente lançou uma rota direta de Florianópolis para o Caribe e expandiu suas operações em Brasília, com planos de adicionar novas rotas em breve. "Curitiba é um dos mercados em que estamos de olho", revela De Lucca. O aumento das opções de cruzeiros também está dentro dessa tendência, proporcionando aos turistas a possibilidade de conhecer diversos destinos em uma única viagem, sem a necessidade de múltiplos deslocamentos.

Outra companhia que tem investido no conceito de stopover é a Turkish Airlines, que oferece aos passageiros a oportunidade de passar pelo menos 20 horas em Istambul, com estadias gratuitas em hotéis de 4 ou 5 estrelas, dependendo da classe do bilhete. Isso reflete o crescente movimento no setor, em que as companhias aéreas não se limitam mais a oferecer apenas uma conexão, mas uma experiência completa para o turista. Esses modelos têm atraído cada vez mais viajantes que buscam não só a praticidade, mas também a possibilidade de explorar mais de um destino durante uma mesma viagem.

Entre as brasileiras, na Latam a opção de parada sem custo adicional também está na página inicial de compra de passagem, mas o serviço deve ser solicitado, via whatsapp, antes da compra ser efetuada. Caso a solicitação seja feita depois da compra da passagem, poderá ser cobrada multa ou diferença de valor, mesmo que a tarifa original permita o serviço sem custo adicional. Assim como na Gol, a duração da parada pode variar de um a três dias. Após esse período, o passageiro deve seguir até o destino final da viagem.

Inteligência Artificial

Em paralelo, o uso de inteligência artificial (IA) no planejamento de viagens também tem se tornado um foco importante. O estudo do Kayak apontou que a tecnologia irá influenciar profundamente a experiência de viajar. Imagine poder perguntar a um assistente virtual qual é a melhor época para visitar João Pessoa, por exemplo, e, em segundos, ter sugestões personalizadas para sua viagem, com passagens, hospedagem e passeios organizados de forma intuitiva.

Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil, diz que a transformação digital no setor de turismo será muito rápida. "Ainda estamos entendendo como essa transformação vai impactar as empresas do setor. O que sabemos é que será muito rápido", afirma Vedovato, destacando que muitas dessas mudanças já estão acontecendo, com um aumento significativo do uso de IA em 2025.