Stellantis anuncia recall de modelos Fiat, Peugeot e Citroën por falhas de segurança

A Stellantis Automóveis Brasil anunciou nesta semana um recall que afeta modelos de três de suas principais marcas no mercado nacional: Fiat, Peugeot e Citroën.

A ação abrange SUVs e picapes que apresentam defeitos em componentes críticos e convoca os proprietários dos veículos para correção gratuita.

Em nota, a fabricante afirmou que foram identificados problemas como o vazamento de gases, disparo acidental do airbag e até risco de incêndio.

Uma das falhas identificadas foi a obstrução no coletor de admissão nos modelos Peugeot e Citroën, o que pode ocasionar a evaporação de gases. Em situações extremas, o problema pode resultar em não conformidade com as normas de regência estabelecidas pelos órgãos reguladores, comprometendo a segurança operacional dos automóveis.

O defeito demanda a substituição completa do corpo do coletor de admissão, procedimento que será realizado em todas as concessionárias da rede no país.

Já a picape Fiat apresentou problemas maiores e potencialmente mais perigosos aos consumidores.

"Foi identificada a possibilidade de atrito do chicote central dianteiro com o suporte do painel de instrumentos, podendo ocasionar princípio de incêndio e ou acionamento involuntário do airbag lateral e/ou do airbag de cortina, ambos do lado do passageiro, potencializando a ocorrência de acidentes com consequentes danos materiais, físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo ou a terceiros", afirma a nota.

Modelos convocados

O recall abrange um número específico de unidades Citroën produzidas em 2025, identificadas pelos últimos oito dígitos do chassi:

Citroën Basalt 2025:

Chassi: SB547003 a SB547150

Citroën C3 Aircross 2025:

Chassi: SB546266 a SB546303

A marca ressalta que os números de chassi não são sequenciais, ou seja, nem todos os veículos dentro dessas faixas numéricas estão necessariamente incluídos.

Já os modelos Peugeot 2008 incluídos pertencem aos seguintes últimos oito números de chassi:

Peugeot 2008: SG559007 a SG576773 Por fim, os modelos Fiat Titano são de 2024 e 2025, pertencendo aos seguintes últimos oito números de chassi: Fiat Titano: RA805001 a SA818961.

Meu carro foi contemplado: o que fazer?

Os donos dos veículos afetados devem entrar em contato com a concessionária de sua preferência para agendar o atendimento.

A Stellantis enfatiza que todos os reparos serão realizados exclusivamente mediante agendamento prévio.

O tempo estimado para conclusão do reparo é de aproximadamente quatro horas, período durante o qual o veículo permanecerá na oficina autorizada. No caso do Fiat, a marca realiza o conserto em cerca de duas horas.

A empresa também recomenda que os proprietários façam contato o quanto antes para garantir o agendamento e receber informações precisas sobre a previsão de atendimento.

Impacto no mercado

O recall representa um movimento preventivo da Stellantis para manter a confiabilidade de suas marcas no competitivo segmento de SUVs compactos no Brasil. Apenas em 2025, a companhia já realizou mais de 23 campanhas de recall.

Tanto o Basalt quanto o C3 Aircross são apostas importantes da companhia para conquistar fatia de mercado em categorias de alto crescimento no país.